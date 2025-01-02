النصر يطلق ميركاتو الشتاء بتجديد عقد نواف العقيدي

في خطوة استراتيجية ضمن استعداداته لفترة الانتقالات الشتوية، قررت إدارة نادي النصر تجديد عقد حارس المرمى المتألق نواف العقيدي. هذا القرار يعكس ثقة الإدارة بمهارات العقيدي ودوره الحاسم في حماية شباك العالمي.

كتب محمد سعد – في الساعات الأخيرة من اليوم الأربعاء 1 يناير 2025 يظهر الحديث حول مصير حارس مرمى العالمي “نواف العقيدي”، والتي قررت إدارة النصر السعودي تجديد عقده خلال الميركاتو الشتوي.

حيث أوضح الإعلامي الرياضي “عبد العزيز العصيمي” أن إدارة النصر السعودي حسمت قرارها بتجديد عقد حارس المرمى “نواف العقيدي”، وهذا حتى يونيو 2028.

فقد ارتبط اسم “العقيدي” بالاحتراف في أوروبا خلال فترة الميركاتو الشتوي، ولكن إدارة العالمي تتمسك بوجوده بين صفوف قلعة النصر لمواسم أخرى.

كما يُذكر أن “العقيدي” تواجد مع منتخب السعودية في بطولة كأس الخليج العربي الـ 26، واكتفى بمشاركة واحدة فقط.

بهذا التجديد، يؤكد النصر استمراره في تعزيز استقراره الفني، وسط توقعات بمزيد من التحركات المميزة في ميركاتو الشتاء لدعم صفوف الفريق.