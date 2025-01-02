الهيئة العامة للمنافسة تفتح أبوابها لفرص وظيفية مميزة برواتب مغرية

أعلنت الهيئة العامة للمنافسة عن فتح باب التقديم لعدد من الفرص الوظيفية الواعدة التي تستهدف الطموحين الباحثين عن مستقبل مهني مشرق. توفر الهيئة بيئة عمل محفزة ورواتب تنافسية تعكس التزامها بتطوير الكفاءات الوطنية ودعم تطلعاتها المهنية.

كتب محمد سعد – تُعلن الهيئة العامة للمنافسة في المملكة العربية السعودية عن فرص وظيفية مميزة للمهتمين بالعمل في بيئة ديناميكية تساهم في تعزيز المنافسة العادلة في السوق السعودية. هل أنت شخص منظم، لديك مهارات اتصال ممتازة، وتسعى إلى تطوير مسيرتك المهنية؟ انضم إلآن!

الوظائف المُتاحة:

تُقدم الهيئة العامة للمنافسة فرصًا وظيفية في مجموعة من المجالات، بما في ذلك:

المحاسبة: محاسب أول.

محاسب أول. الإدارة: أخصائي أول إداري – أمانة سر المجلس، مدير تنفيذي الإستراتيجية وتميز الأعمال، سكرتير تنفيذي.

المؤهلات والخبرات المطلوبة:

محاسب أول: درجة البكالوريوس في المحاسبة أو مجال ذي صلة. خبرة من سنتين إلى 4 سنوات في مجال المحاسبة.

أخصائي أول إداري – أمانة سر المجلس: درجة البكالوريوس في القانون أو ما يُعادلها في تخصصات ذات علاقة. خبرة في مجالات ذات صلة من سنتين فأكثر.

مدير تنفيذي الإستراتيجية وتميز الأعمال: بكالوريوس في إدارة الأعمال أو ما يُعادلها في تخصصات ذات علاقة. خبرة في مجالات ذات صلة من 14 سنة فأكثر من ضمنها 6 سنوات على الأقل في منصب قيادي.

سكرتير تنفيذي: دبلوم في السكرتارية أو ما يُعادلها. خبرة 3 سنوات في مجال السكرتارية.



المهارات المطلوبة:

محاسب أول: مهارات المحاسبة و التدقيق. المعرفة بـِـ المعايير المحاسبية. مهارات التحليل و إعداد التقارير.

أخصائي أول إداري – أمانة سر المجلس: مهارات التنظيم و التنسيق و إدارة الاجتماعات. مهارات التواصل و كتابة المحاضر.

مدير تنفيذي الإستراتيجية وتميز الأعمال: مهارات التخطيط الاستراتيجي و إدارة المشاريع. مهارات التقييم و مُراقبة الأداء. مهارات التواصل و بناء الشراكات.

سكرتير تنفيذي: مهارات التنظيم و التنسيق و إدارة المواعيد. مهارات التواصل و كتابة المُحاضر و التقارير.



نبذة عن الهيئة العامة للمنافسة:

الهيئة العامة للمنافسة هي جهة حكومية سعودية تأسست عام 2005 بهدف تعزيز المنافسة و مُكافحة الاحتكار في المملكة العربية السعودية. تعمل الهيئة على حماية المستهلكين و ضمان توافر السِلع و الخدمات بأسعار عادلة و جودة عالية.

كيفية التقديم:

يمكن للمهتمين التقديم على الوظائف من خلال موقع LinkedIn، مع إرفاق السيرة الذاتية المحدثة.

إذا كنت تسعى إلى الانضمام لبيئة عمل مبتكرة ومليئة بالتحديات، فإن الهيئة العامة للمنافسة تقدم لك الفرصة لتحقيق طموحاتك. اغتنم الفرصة وابدأ رحلتك المهنية الآن.