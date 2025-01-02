فرصتك للانضمام إلى وزارة الحرس الوطني: خدمة وطنية تبدأ هنا

أعلنت وزارة الحرس الوطني عن فتح باب التقديم للخدمة العسكرية، داعية الشباب الطموح إلى الانضمام لصفوفها والمساهمة في حماية الوطن. هذه الفرصة تتيح للمواطنين الشرفاء المساهمة في خدمة بلدهم ضمن بيئة تركز على الانضباط والولاء.

وزارة الحرس الوطني تفتح أبوابها للشباب السعودي الطموح!

كتب محمد سعد –أعلنت وزارة الحرس الوطني عن فتح باب القبول والتسجيل للراغبين في الانضمام إلى صفوفها والخدمة في القطاع العسكري، مُتيحةً فرصةً ذهبيةً للشباب السعودي الطموح لخدمة الوطن و الانخراط في مسيرة البناء و التنمية.

الرتب العسكرية المتاحة:

تتضمن الرتب العسكرية المُتاحة للتقديم ما يلي:

وكيل رقيب

عريف

جندي أول

جندي

المؤهلات المطلوبة:

حملة الدبلوم: في أحد التخصصات التالية: فني صيانة حاسب آلي محلل نظم فني شبكات الحاسب الآلي مشغل حاسب آلي اتصالات (كلية الاتصالات والمعلومات) تقنية إلكترونيات صناعية وتحكم آلي صيانة الطائرات القوى الكهربائية التبريد والتكييف ميكانيكي سيارات

في أحد التخصصات التالية: حملة الثانوية العامة أو ما يعادلها.

موعد التقديم:

يبدأ التقديم: يوم الأحد 5 / 7 / 1446 هـ الموافق 5 / 1 / 2025 م، الساعة 9:00 صباحًا.

يوم الأحد 5 / 7 / 1446 هـ الموافق 5 / 1 / 2025 م، الساعة 9:00 صباحًا. ينتهي التقديم: يوم الخميس 9 / 7 / 1446 هـ الموافق 9 / 1 / 2025 م، الساعة 4:00 ظهرًا.

طريقة التقديم:

يُمكن التقديم من خلال بوابة التوظيف الموحدة بوزارة الحرس الوطني عبر الرابط التالي: اضغط هنا

لا تفوّت فرصة أن تكون جزءًا من هذا الكيان الوطني العريق. اطلع على شروط التقديم واستعد لرحلة مهنية مميزة في خدمة وطنك.