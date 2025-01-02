شركة مصفاة أرامكو موبيل تطرح وظيفة جديدة في ينبع الصناعية

أعلنت شركة مصفاة أرامكو السعودية موبيل (سامرف) عن توفر فرصة وظيفية جديدة بمدينة ينبع الصناعية، ما يفتح الباب أمام الكفاءات الطموحة للانضمام إلى أحد أبرز القطاعات الصناعية في المملكة.

كتب محمد سعد – أعلنت شركة مصفاة أرامكو السعودية موبيل (سامرف)، عبر موقعها الرسمي (بوابة التوظيف) عن رغبتها في شغل وظيفتها الشاغرة لحملة البكالوريوس للعمل بمقر الشركة بمدينة ينبع الصناعية، وذلك وفقاً للتفاصيل وطريقة التقديم الموضحة أدناه.

الوظائف المتاحة للتقديم:

حددت شركة مصفاة أرامكو السعودية موبيل (سامرف) المسميات الوظيفية التالية للتقديم:

1. متدرب فني ميكانيكي (SMP)

المؤهلات التعليمية:

دبلوم أو درجة الزمالة في التكنولوجيا الميكانيكية أو ما يعادلها.

الخبرة:

حديث التخرج أو بخبرة أقل من سنتين.

معلومات إضافية:

القسم: الصيانة

الصيانة الموقع: المملكة العربية السعودية، ينبع

المملكة العربية السعودية، ينبع نوع الوظيفة: مقاول / قوى عاملة تكميلية / SMP

مقاول / قوى عاملة تكميلية / SMP مدة الإعلان: من 31/12/2024 إلى 13/01/2025

2. متدرب فني أجهزة (SMP)

المؤهلات التعليمية:

درجة الزمالة في تكنولوجيا الأجهزة التحليلية أو ما يعادلها.

الخبرة:

حديث التخرج أو بخبرة أقل من سنتين.

معلومات إضافية:

القسم: الصيانة

الصيانة الموقع: المملكة العربية السعودية، ينبع

المملكة العربية السعودية، ينبع نوع الوظيفة: مقاول / قوى عاملة تكميلية

مقاول / قوى عاملة تكميلية مدة الإعلان: من 31/12/2024 إلى 13/01/2025

3. محلل فني متدرب (SMP)

المؤهلات التعليمية:

درجة الزمالة في تشغيل العمليات وتكنولوجيا التحليل الكيميائي أو ما يعادلها.

الخبرة:

حديث التخرج أو بخبرة أقل من سنتين.

معلومات إضافية:

القسم: الصيانة

الصيانة الموقع: المملكة العربية السعودية، ينبع

المملكة العربية السعودية، ينبع نوع الوظيفة: مقاول / قوى عاملة تكميلية

مقاول / قوى عاملة تكميلية مدة الإعلان: من 31/12/2024 إلى 13/01/2025

4. مهندس تفتيش

المؤهلات التعليمية:

درجة البكالوريوس في الهندسة الميكانيكية.

الخبرة:

خبرة لا تقل عن 8 سنوات في الصناعة ذات الصلة بمصفاة عاملة أو مصنع للبتروكيماويات.

الشهادات والمهارات:

شهادات: API 510, 570, 653

التآكل

معرفة متقدمة في اللحام والمواد

الإلمام بمنهجية التفتيش القائم على المخاطر

خبرة في التفتيش الصناعي لقطاع النفط والغاز

الإلمام بتحليل السبب الجذري / الفشل

معلومات إضافية:

القسم: تقني

تقني الموقع: المملكة العربية السعودية، ينبع

المملكة العربية السعودية، ينبع نوع الوظيفة: سامرف

سامرف مدة الإعلان: من 31/12/2024 إلى 13/01/2025

متطلبات التقديم:

درجة البكالوريوس في المحاسبة أو المالية أو ما يعادلها.

التأهيل المهني المالي والمحاسبي (CIA / CFE / CPA / CISA / CRMA / ACCA / SOCPA).

الخبرة: الحد الأدنى 5 + سنوات من الخبرة في التدقيق (داخلي / خارجي) ، والضوابط الداخلية.

الحد الأدنى 5 + سنوات من الخبرة في التدقيق (داخلي / خارجي) ، والضوابط الداخلية. الجنسية : سعودي / غير سعودي (وافد)

المزايا التي يوفرها العمل في سامرف:

يوفر رواتب تنافسية

يمنح بدل مواصلات

يقدم بدل السكن (3 رواتب) أو توفير سكن (مع توفير خدمات الماء والكهرباء والصيانة).

الحصول على تأمين طبي عائلي (يشمل الوالدين).

الحصول على بدل تعيين.

يمنح مكافأة الأداء السنوي.

يمنح مكافأة شهر رمضان.

يوفر برنامج تملك المنازل.

يقدم خطة إدخار

يوفر مركز ترفيهي وصالة للجيمينيزوم.

نبذة عن شركة مصفاة أرامكو السعودية موبيل:

مصفاة ينبع سامرف هي مصفاة بترول تابعة لشركة أرامكو السعودية وشركة إكسون موبيل، تقع في مدينة ينبع. بطاقة تكرير تبلغ 400 ألف برميل يومياً، (64000 م3 / يومياً).

موعد وطريقة التقديم:

التقديم على وظائف أرامكو سامرف مُتاح الآن، لمعرفة الشروط والمهارات والوصف الوظيفي وللتقديم عبر رابط الموقع الشركة (بوابة التوظيف) واختيار Job Country من خانة البحث : (Saudi Arabia)

إذا كنت تبحث عن فرصة مميزة لبناء مسيرة مهنية ناجحة في قطاع الطاقة والصناعة، فإن سامرف تقدم لك البيئة المثالية للنمو والتطوير.