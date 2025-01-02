ارتفاع ملحوظ في أسعار الذهب بالسوق السعودي اليوم الخميس 2 يناير 2025

شهدت أسعار الذهب في السوق السعودي اليوم الخميس 2 يناير 2025 قفزة كبيرة، متأثرة بالتغيرات في الأسواق العالمية وزيادة الطلب المحلي. هذا الارتفاع يأتي في ظل ترقب المستثمرين لتحركات الأسعار مع بداية العام الجديد.

كتب محمد سعد – إن أسعار الذهب اليوم الخميس بتاريخ 2 يناير 2025 تشهد بعض التغيرات الطفيفة بالمملكة، والتي تعكس حالة من الاستقرار النسبي في الأسواق العالمية، كون هذا المعدن النفيس من أكثر الأصول أهمية في السعودية.

يُلاحظ ارتفاع طفيف في أسعار الذهب بالسوق السعودي خلال بداية تعاملات صباح اليوم الخميس، وهذا تبعًا لما نشره البنك الاحتياطي الأمريكي في ساعات الصباح الباكر.

رُصدت الزيادة في سعر أونصة الذهب اليوم بـ 0.35% أي 34.80 ريالًا، فتأتي أسعار الذهب اليوم لجميع الأعيرة والسبائك بأحجامها المختلفة على النحو الآتي:

الوحدة السعر بالريال السعودي السعر بالدولار الأمريكي سعر جرام الذهب عيار 24 317.67 84.71 سعر جرام الذهب عيار 22 291.19 77.65 سعر جرام الذهب عيار 21 277.96 74.12 سعر جرام الذهب عيار 18 238.25 63.53 سعر جرام الذهب عيار 14 185.30 49.41 سعر أونصة الذهب بيع 9,880.46 2,634.79 سعر أونصة الذهب شراء 9,884.21 2,635.79 سبيكة ذهب 1 جرام 349.43 93.18 سعر سبيكة الذهب اليوم 2.5 جرام 833.87 222.37 سعر سبيكة الذهب اليوم 5 جرام 1,651.86 440.50 جنيه الذهب 8ج عيار 21 2,668.39 711.57 جنيه الذهب 8ج عيار 22 2,795.45 745.45 جنيه الذهب 8ج عيار 24 3,049.58 813.22 سعر سبيكة الذهب اليوم 10 جرام 3,265.60 870.83 سعر سبيكة الذهب اليوم 20 جرام 6,486.72 1,729.79

مع استمرار تقلبات السوق، يبقى الذهب ملاذًا آمنًا للمستثمرين. تابعوا المستجدات يوميًا للحصول على أحدث الأسعار واتخاذ قرارات استثمارية مدروسة.