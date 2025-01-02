انضم إلى صفوف وزارة الحرس الوطني: فرص لحاملي الثانوية والدبلوم

أعلنت وزارة الحرس الوطني عن فتح باب التسجيل لحاملي شهادة الثانوية العامة والدبلوم، داعية الشباب الطموح للانضمام والمشاركة في شرف حماية الوطن. هذه الفرصة توفر مسارًا مهنيًا مميزًا ضمن كيان وطني رائد.

وزارة الحرس الوطني تفتح باب التجنيد للرجال

كتب محمد سعد – تُعلن وزارة الحرس الوطني عن فتح باب القبول و التسجيل لـِـ الراغبين في الالتحاق بـِـ الخدمة العسكرية (رجال) في مُختلف مناطق المملكة. هذه فرصتك للانضمام إلى صفوف الجيش و المُساهمة في حماية الوطن.

الرتب العسكرية:

وكيل رقيب

عريف

جندي أول

جندي

المؤهلات المطلوبة:

الدبلوم في التخصصات التالية: فني صيانة حاسب آلي محلل نظم فني شبكات الحاسب الآلي مشغل حاسب آلي اتصالات (كلية الاتصالات والمعلومات) تقنية إلكترونيات صناعية وتحكم آلي صيانة الطائرات القوى الكهربائية التبريد والتكييف ميكانيكي سيارات

في التخصصات التالية: الثانوية العامة أو ما يُعادلها.

موعد التقديم:

يبدأ التقديم يوم الأحد 5/7/1446 هـ الموافق 5/1/2025 م، و ينتهي يوم الخميس 9/7/1446 هـ الموافق 9/1/2025 م.

كيفية التقديم:

للتسجيل في وزارة الحرس الوطني، يُرجى زيارة الرابط التالي: رابط التقديم

اغتنم الفرصة الآن وسجل في وزارة الحرس الوطني لتكون جزءًا من قوة تحمي الوطن وتخدم المجتمع. التقديم متاح لفترة محدودة، فلا تفوت هذه الخطوة نحو مستقبل مشرق.