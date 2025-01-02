تحذير للأهالي في الشمال: صقيع وطقس بارد يضرب المملكة قريبًا

حذّرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية في المملكة من موجة برد قاسية وصقيع متوقع أن يؤثر على المناطق الشمالية خلال الأيام المقبلة. ودعت الأرصاد المواطنين والمقيمين إلى اتخاذ الاحتياطات اللازمة لمواجهة الطقس البارد.

كتب محمد سعد – أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهًا مُهمًا بشأن حالة الطقس في مناطق شمال المملكة، حيثُ من المُتوقع أن تشهد هذه المناطق انخفاضًا ملحوظًا في درجات الحرارة و فرصة لتكون الصقيع .

شمال المملكة .. طقس بارد وصقيع:

ستشهد مناطق تبوك، حائل، الجوف، والحدود الشمالية طقسًا باردًا إلى شديد البرودة اليوم الخميس.

وهناك فرصة لتكون الصقيع خلال ساعات الصباح الباكر في هذه المناطق، مما قد يُؤثر على القيادة و الأنشطة الخارجية.

جنوب المملكة .. غيوم مُتفرقة وضباب:

من المُتوقع أن تكون السماء غائمة جزئيًا إلى غائمة على أجزاء من مناطق نجران، جازان، عسير، والباحة. كما أن هناك احتمال لتكون الضباب خلال ساعات الليل وساعات الصباح الباكر على أجزاء من تلك المناطق، مما قد يُؤثر على مدى الرؤية الأفقية.

غرب ووسط المملكة .. رياح نشطة وأتربة:

سيستمر تأثير الرياح النشطة المُثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق تبوك، المدينة المنورة، مكة المكرمة، بالإضافة إلى أجزاء من منطقتي الشرقية والرياض. يُنصح سكان هذه المناطق باتخاذ التدابير اللازمة للحفاظ على سلامتهم و صحتهم.

يُنصح سكان المناطق المُتأثرة باتخاذ التدابير اللازمة للحفاظ على سلامتهم و صحتهم، و ذلك من خلال:

ارتداء الملابس الدافئة في المناطق التي تشهد انخفاضًا في درجات الحرارة.

القيادة بحذر خاصةً في ساعات الصباح الباكر و فترات الضباب.

مُتابعة تحديثات الطقس و التنبيهات الصادرة من المركز الوطني للأرصاد.

مع اقتراب الموجة الباردة، يُنصح الجميع بالاستعداد واتخاذ الإجراءات اللازمة، والبقاء على اطلاع دائم بتحديثات الأرصاد الجوية.