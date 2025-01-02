انطلاق مهرجان ربيع النعيرية 23: فعاليات ممتعة وتجارب ترفيهية للجميع

أطلقت محافظة النعيرية النسخة الـ23 من مهرجان ربيع النعيرية، حيث يجمع المهرجان بين الترفيه والثقافة وسط أجواء احتفالية مميزة. يتضمن المهرجان فعاليات متنوعة تناسب جميع الفئات العمرية، مما يجعله وجهة مثالية للعائلات والزوار من مختلف المناطق.

كتب محمد سعد – تحت رعاية كريمة من صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية، انطلقت اليوم فعاليات النسخة الـ 23 من مهرجان ربيع النعيرية، ليُقدم للزوار تجربة ثقافية و ترفيهية مُتميزة.

كلمة أمير المنطقة الشرقية:

دعم قطاع السياحة: أكد سموه على الدعم و الاهتمام الكبير الذي يحظى به قطاع السياحة من القيادة الرشيدة، و أهمية توافد السياح من دول الخليج و العالم إلى المملكة.

أكد سموه على الدعم و الاهتمام الكبير الذي يحظى به قطاع السياحة من القيادة الرشيدة، و أهمية توافد السياح من دول الخليج و العالم إلى المملكة. فعاليات جاذبة و مُتنوعة: شدد سموه على ضرورة أن تكون المهرجانات و الفعاليات جاذبة للسياح و مُناسبة لمختلف فئات المجتمع، مع مراعاة الاستدامة و الاستمرارية.

شدد سموه على ضرورة أن تكون المهرجانات و الفعاليات جاذبة للسياح و مُناسبة لمختلف فئات المجتمع، مع مراعاة الاستدامة و الاستمرارية. إشراك الشباب: أوضح سموه أهمية إشراك الشباب و الاستفادة من طاقاتهم و إبداعاتهم في الفعاليات المختلفة، و إتاحة الفرصة لهم للتعرف على تراث و تاريخ المملكة.

أوضح سموه أهمية إشراك الشباب و الاستفادة من طاقاتهم و إبداعاتهم في الفعاليات المختلفة، و إتاحة الفرصة لهم للتعرف على تراث و تاريخ المملكة. دعم الحرفيين: أكد سموه على أهمية دعم الحرفيين و مشاركتهم في هذه الفعاليات، و التعريف بالحرف و المهن التقليدية.

فعاليات مُتنوعة وجاذبة:

فعاليات ثقافية و ترفيهية: يُقدم المهرجان مجموعة واسعة من الفعاليات الثقافية و الترفيهية المُتنوعة التي تُناسب جميع الأعمار و الأذواق.

يُقدم المهرجان مجموعة واسعة من الفعاليات الثقافية و الترفيهية المُتنوعة التي تُناسب جميع الأعمار و الأذواق. التراث و الفنون الشعبية: يُسلط المهرجان الضوء على التراث و الفنون الشعبية الغنية للمملكة، من خلال العروض الفلكلورية و المعارض التراثية.

يُسلط المهرجان الضوء على التراث و الفنون الشعبية الغنية للمملكة، من خلال العروض الفلكلورية و المعارض التراثية. أنشطة و مُسابقات للأطفال: يُوفر المهرجان مجموعة من الأنشطة و المُسابقات المُمتعة للأطفال، لتوفير تجربة ترفيهية مُتكاملة لجميع أفراد الأسرة.

تنشيط السياحة و دعم الاقتصاد المحلي:

جذب السياح: يُتوقع أن يجذب المهرجان عددًا كبيرًا من الزوار من دول الخليج و مختلف مناطق المملكة.

يُتوقع أن يجذب المهرجان عددًا كبيرًا من الزوار من دول الخليج و مختلف مناطق المملكة. دعم الاقتصاد المحلي: يُسهم المهرجان في تنشيط السياحة و دعم الاقتصاد المحلي في محافظة النعيرية.

ربيع النعيرية .. كرنفال مُمتع للجميع!

يُقدم مهرجان ربيع النعيرية تجربة ثقافية و ترفيهية مُتميزة لجميع أفراد الأسرة، مع مجموعة واسعة من الفعاليات و الأنشطة التي تُلبي جميع الأذواق.

مهرجان ربيع النعيرية في نسخته الـ23 يعد تجربة استثنائية للزوار، حيث يجمع بين المتعة والتراث، ويعد فرصة رائعة للاستمتاع بأوقات لا تُنسى.