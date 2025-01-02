منصة إيجار توضح شروط إلغاء العقود: التفاصيل كاملة

أعلنت منصة إيجار عن الشروط والإجراءات اللازمة لإلغاء العقود الموثقة من خلالها، في خطوة تهدف إلى تنظيم العلاقة بين المؤجرين والمستأجرين. التوضيحات الجديدة توفر إرشادات واضحة حول كيفية إلغاء العقود بما يتماشى مع اللوائح والأنظمة المعتمدة.

كتب محمد سعد – تعتبر من أهم المنصات الإلكترونية في المملكة العربية السعودية هي منصة إيجار، حيث يتم من خلالها الحصول على الكثير من الخدمات التي تخص عقود الإيجار، ويمكن أيضًا إلغاء العقود في منصة إيجار ولكن يجب استيفاء بعضض الشروط أولًا، وهذا لأن هذا النظام يعمل على حفظ حقوق المستأجر وصاحب العقار.

شروط إلغاء العقود في منصة إيجار

تم إطلاق منصة إيجار في السعودية للحفاظ على حقوق المستأجرين وأصحاب العقارات، والتقليل من المشكلات التي تظهر بينهم، حيث يمكن إلغاء العقود من خلال المنصة عن طريق اتباع بعض الخطوات التي تتمثل فيما يلي:

1- إلغاء عقد الإيجار من قبل المستأجر

هناك بعض الحالات التي يتم بها فسح العقد من طرف واحد من خلال منصة إيجار والتي منها قما يلي:

في حالة عدم توافر الشروط الخاصة بالعقد المتفق عليه من قبل الطرفين.

في حالة أن العقار من ضمن أملاك الدولة.

إذا تم اكتشاف أن العقار ليس بحالة جيدة ويشكل خطر على المستأجر.

في حال تم الفصل بحكم قضائي بإخلاء العقار.

2- إلغاء عقد الإيجار من قبل المؤجر

في حالة المؤجر يمكنه أن يقوم بإلغاء عقد الإيجار في بعض الحالات والتي تتمثل فيما يلي:

في حال تم القيام بتعديلات في العقار من قبل المستأجر.

عدم دفع الإيجار الشهري الذي متفق عليه في العقد.

إذا تم تأجير العقار من قبل المستأجر لشخص أخر.

في حالة كان المؤجر لا يملك سكن للعيش يمكن فسخ العقد دون دفع غرامة.

خطوات إلغاء عقد الإيجار من طرف واحد

يمكن إلغاء عقد الإيجار من طرف واحد من خلال خطوات بسيطة تسهل هذه العملية وهي تتمثل فيما يلي:

يجب الدخول إلى منصة إيجار الإلكترونية.

من خلال الصفحة الرئيسية يجب الضغط على الخدمات الإلكترونية.

من القائمة التي أمامك يجب اختيار طلب إلغاء العقد من طرف واحد.

يجب قراءة كافة الشروط والتعليمات.

تسجيل كافة البيانات المطلوبة في الأماكن المناسبة.

إرفاق الأوراق والمستندات المطلوبة.

كتابة الرمز المرئي.

أشر بعلامة صح في خانة الإقرار بصحة البيانات التي تم تدوينها.

النقر على أيقونة إرسال.

خطوات تسجيل عقد سكني منصة إيجار

لكي يتم الحصول على الخدمات التي توفرها منصة إيجار والاستفادة منها، يجب تسجيل الدخول على المنصة وهذا يتم من خلال اتباع بعض الخطوات التي سنتعرف عليها من خلال ما يلي:

تسجيل الدخول على منصة إيجار.

اختيار عقد سكني من قائمة التي أمامك.

تسجيل البيانات المطلوبة والتأكد من صحتها.

إضافة الأوراق والمستندات المطلوبة.

الموافقة على الشروط والأحكام.

سداد الرسوم المطلوبة.

إتمام عملية التسجيل بالنقر على أيقونة التأكيد.

شروط التسجيل في منصة إيجار

هناك بعض الشروط التي يجب استيفائها للتسجيل في منصة إيجار والتي منها ما يلي:

يجب أن يكون الوسيط العقاري سعودي الجنسية.

الغرض من الإيجار العقاري مكان عن السكن.

امتلاك المستأجر سجل تجاري للمنشأة العقارية المعروضة للإيجار.

أن يكون السجل التجاري ساري المدة وغير منتهي.

تعتبر منصة إيجار من المنصات التي توفر الكثير من الخدمات للمواطنين بطريقة إلكترونية، وهي تهدف إلى حفظ حقوق كافة الأطراف في الخدمات الإيجارية، وتعمل على تسهيل الإجراءات وضمان الأمن والراحة وتحقيق الشفافية لكل المواطنين.

مع إعلان الشروط الجديدة، تدعو منصة إيجار المستفيدين إلى الالتزام بالإجراءات المعلنة لضمان تنظيم العلاقة التعاقدية بما يخدم جميع الأطراف.