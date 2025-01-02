الجمعية الفلكية بجدة: هلال رجب يزين سماء السعودية ابتداءً من اليوم

أعلنت الجمعية الفلكية بجدة عن بدء ظهور هلال شهر رجب في سماء المملكة اعتبارًا من اليوم، حيث يمكن مشاهدته في كافة المناطق السعودية مع غروب الشمس. هذا الحدث الفلكي يترقبه عشاق الفلك والمواطنون مع أجواء مميزة في سماء الشتاء.

كتب محمد سعد – ظهر رئيس الجمعية الفلكية بجدة المهندس ماجد أبو زاهرة ليتحدث عن ظهور هلال رجب في سماء السعودية وذلك وقال عبر منصة إكس في بيان رسمي:

“أن هلال القمر سيكون أكثر وضوحًا وارتفاعًا في السماء مقارنة بالليلة الماضية ويمكن ملاحظة أن الجانب غير المضاء من سطح القمر مضيء بنور خافت عبارة عن ضوء الشمس المنعكس عن الأرض والساقط على القمر”.

وأضاف وقال: “ويومًا بعد يوم سيلاحظ أن هلال القمر تزداد إضاءته ويرتفع عاليًا في السماء عند غروب الشمس ويبقى فترة أطول بعد بداية الليل، وذلك لأن القمر يتحرك مبتعدًا عن موقع غروب الشمس”.

ونهى الحديث وقال: “السبب في رؤية القمر يتجه نحو الغرب كل يوم نتيجة لدوران الأرض حول محورها، إلا أن الحركة الحقيقية للقمر هي باتجاه الشرق بالنسبة للنجوم والكواكب أثناء دورانه حول الأرض، عادًّا هذا الوقت من الشهر القمري مثاليًا لرصد الأجسام الخافتة في أعماق الفضاء كالمجرات والسدم والعناقيد النجمية”.

استمتع بمشاهدة هلال رجب في أجواء نقية، وتابع الجمعية الفلكية بجدة لمعرفة المزيد عن الظواهر الفلكية القادمة.