موعد صرف رواتب المتقاعدين لشهر يناير 2025 في السعودية: التفاصيل الكاملة

أعلنت الجهات المختصة في السعودية عن موعد صرف رواتب المتقاعدين لشهر يناير 2025، وسط تساؤلات من المواطنين حول ما إذا كان هناك أي تغيير في الجدول الزمني للإيداع. التفاصيل الجديدة تأتي لتوضيح الترتيبات المتعلقة بهذا الشهر.

كتب محمد سعد – بالتزامن مع بداية العام الميلادي الجديد يترقب جميع المواطنين السعوديين إيداع رواتب المتقاعدين في الحسابات البنكية الخاصة بهم.

فقد أشارت مؤسسة التقاعد بالتعاون مع المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية” إلى تحديد موعد ثابت لصرف الرواتب اعتبارًا من شهر يناير الجاري.

يأتي موعد إيداع رواتب المتقاعدين السعوديين في اليوم الأول من كل شهر ميلادي، وهذا بدلًا من يوم الخامس والعشرين، ولن يتغير الموعد إلى إذا صادف يوم إجازة أو عطلة رسمية في المملكة، وسيكون التأخير أو التبكير ليوم واحد فقط، وليس أكثر لضمان استفادة المستحقين من المعاش الشهري.

مما يعني أن صرف رواتب المتقاعدين كان اليوم الأربعاء بتاريخ الأول من يناير 2025 في جميع حسابات المواطنين المتقاعدين البنكية.

مع تحديد موعد الإيداع، يُنصح المتقاعدون بمتابعة حساباتهم البنكية في التاريخ المعلن لضمان استلام مستحقاتهم دون تأخير.