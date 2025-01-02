أخبار السعودية

صقيع وبرودة قاسية.. حالة الطقس في السعودية اليوم الخميس 2 يناير 2025

صقيع وبرودة قاسية.. حالة الطقس في السعودية اليوم الخميس 2 يناير 2025
صقيع وبرودة قاسية.. حالة الطقس في السعودية اليوم الخميس 2 يناير 2025
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بواسطةمحمد سعد آخر تحديث

توقعت هيئة الأرصاد الجوية في السعودية استمرار الأجواء الباردة مع تشكل الصقيع في عدة مناطق، خاصة الشمالية، اليوم الخميس 2 يناير 2025. التحذيرات تشمل الانخفاض الحاد في درجات الحرارة، مما يستدعي أخذ الاحتياطات اللازمة للتعامل مع هذه الأجواء الشتوية القاسية.

كتب محمد سعد – تشهد ساعات الصباح الباكر من اليوم الخميس بتاريخ 2 يناير 2025 حالة طقس باردة إلى شديدة البرودة على عدة مناطق من المملكة العربية السعودية.

حيث يكون الطقس باردًا على مناطق (تبوك – الحدود الشمالية – الجوف – حائل)، وذلك مع فرصة تكون الصقيع خلال ساعات الصباح الباكر.

سجل المركز الوطني للأرصاد الجوية صباح اليوم درجات الحرارة في معظم المدن بالمملكة العربية السعودية، وهي جاءت على النحو التالي:

المدينة

العظمى

الصغرى

الرطوبة المتوقعة

أهم الظواهر الجوية

مكة المكرمة

31

18

55

رياح نشطة / أتربة مثارة

المدينة المنورة

20

8

45

رياح نشطة / أتربة مثارة

الرياض

16

6

50

صحو

جدة

32

20

60

رياح نشطة / أتربة مثارة

الدمام

19

10

60

رياح نشطة / أتربة مثارة

أبها

18

8

95

غائم جزئي / ضباب

تبوك

16

0

90

ضباب

بريدة

15

5

90

ضباب

حائل

12

0

90

غائم جزئي / ضباب

الباحة

20

7

90

غائم جزئي / ضباب

عرعر

14

2

90

ضباب

طريف

10

1

95

ضباب

الطائف

19

6

75

غائم جزئي

القنفذة

30

22

85

غائم جزئي / عوالق

ينبع

26

16

65

رياح نشطة / أتربة مثارة

العلا

15

3

85

رياح نشطة / أتربة مثارة

تدعو هيئة الأرصاد الجميع إلى توخي الحذر أثناء التنقل في الأجواء الباردة، ومتابعة التحديثات المستمرة للتعرف على آخر تطورات حالة الطقس.

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