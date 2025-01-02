صقيع وبرودة قاسية.. حالة الطقس في السعودية اليوم الخميس 2 يناير 2025

توقعت هيئة الأرصاد الجوية في السعودية استمرار الأجواء الباردة مع تشكل الصقيع في عدة مناطق، خاصة الشمالية، اليوم الخميس 2 يناير 2025. التحذيرات تشمل الانخفاض الحاد في درجات الحرارة، مما يستدعي أخذ الاحتياطات اللازمة للتعامل مع هذه الأجواء الشتوية القاسية.
كتب محمد سعد – تشهد ساعات الصباح الباكر من اليوم الخميس بتاريخ 2 يناير 2025 حالة طقس باردة إلى شديدة البرودة على عدة مناطق من المملكة العربية السعودية.
حيث يكون الطقس باردًا على مناطق (تبوك – الحدود الشمالية – الجوف – حائل)، وذلك مع فرصة تكون الصقيع خلال ساعات الصباح الباكر.
سجل المركز الوطني للأرصاد الجوية صباح اليوم درجات الحرارة في معظم المدن بالمملكة العربية السعودية، وهي جاءت على النحو التالي:
|
المدينة
|
العظمى
|
الصغرى
|
الرطوبة المتوقعة
|
أهم الظواهر الجوية
|
مكة المكرمة
|
31
|
18
|
55
|
رياح نشطة / أتربة مثارة
|
المدينة المنورة
|
20
|
8
|
45
|
رياح نشطة / أتربة مثارة
|
الرياض
|
16
|
6
|
50
|
صحو
|
جدة
|
32
|
20
|
60
|
رياح نشطة / أتربة مثارة
|
الدمام
|
19
|
10
|
60
|
رياح نشطة / أتربة مثارة
|
أبها
|
18
|
8
|
95
|
غائم جزئي / ضباب
|
تبوك
|
16
|
0
|
90
|
ضباب
|
بريدة
|
15
|
5
|
90
|
ضباب
|
حائل
|
12
|
0
|
90
|
غائم جزئي / ضباب
|
الباحة
|
20
|
7
|
90
|
غائم جزئي / ضباب
|
عرعر
|
14
|
2
|
90
|
ضباب
|
طريف
|
10
|
–1
|
95
|
ضباب
|
الطائف
|
19
|
6
|
75
|
غائم جزئي
|
القنفذة
|
30
|
22
|
85
|
غائم جزئي / عوالق
|
ينبع
|
26
|
16
|
65
|
رياح نشطة / أتربة مثارة
|
العلا
|
15
|
3
|
85
|
رياح نشطة / أتربة مثارة
تدعو هيئة الأرصاد الجميع إلى توخي الحذر أثناء التنقل في الأجواء الباردة، ومتابعة التحديثات المستمرة للتعرف على آخر تطورات حالة الطقس.
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