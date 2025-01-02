صقيع وبرودة قاسية.. حالة الطقس في السعودية اليوم الخميس 2 يناير 2025

توقعت هيئة الأرصاد الجوية في السعودية استمرار الأجواء الباردة مع تشكل الصقيع في عدة مناطق، خاصة الشمالية، اليوم الخميس 2 يناير 2025. التحذيرات تشمل الانخفاض الحاد في درجات الحرارة، مما يستدعي أخذ الاحتياطات اللازمة للتعامل مع هذه الأجواء الشتوية القاسية.

كتب محمد سعد – تشهد ساعات الصباح الباكر من اليوم الخميس بتاريخ 2 يناير 2025 حالة طقس باردة إلى شديدة البرودة على عدة مناطق من المملكة العربية السعودية.

حيث يكون الطقس باردًا على مناطق (تبوك – الحدود الشمالية – الجوف – حائل)، وذلك مع فرصة تكون الصقيع خلال ساعات الصباح الباكر.

سجل المركز الوطني للأرصاد الجوية صباح اليوم درجات الحرارة في معظم المدن بالمملكة العربية السعودية، وهي جاءت على النحو التالي:

المدينة العظمى الصغرى الرطوبة المتوقعة أهم الظواهر الجوية مكة المكرمة 31 18 55 رياح نشطة / أتربة مثارة المدينة المنورة 20 8 45 رياح نشطة / أتربة مثارة الرياض 16 6 50 صحو جدة 32 20 60 رياح نشطة / أتربة مثارة الدمام 19 10 60 رياح نشطة / أتربة مثارة أبها 18 8 95 غائم جزئي / ضباب تبوك 16 0 90 ضباب بريدة 15 5 90 ضباب حائل 12 0 90 غائم جزئي / ضباب الباحة 20 7 90 غائم جزئي / ضباب عرعر 14 2 90 ضباب طريف 10 –1 95 ضباب الطائف 19 6 75 غائم جزئي القنفذة 30 22 85 غائم جزئي / عوالق ينبع 26 16 65 رياح نشطة / أتربة مثارة العلا 15 3 85 رياح نشطة / أتربة مثارة

تدعو هيئة الأرصاد الجميع إلى توخي الحذر أثناء التنقل في الأجواء الباردة، ومتابعة التحديثات المستمرة للتعرف على آخر تطورات حالة الطقس.