العدل السعودية تتيح خدمات التداول العقاري 2025 لفئات محددة

أعلنت وزارة العدل السعودية عن توفير فرصة مميزة لفئات محددة للاستفادة من خدمات التداول العقاري لعام 2025. هذه المبادرة تهدف إلى تسهيل الإجراءات العقارية وتعزيز الشفافية في المعاملات، بما يخدم مختلف شرائح المجتمع بشكل مبتكر.

كتب محمد سعد – أشارت وزارة العدل السعودية إلى أنها تستهدف تسهيل الخدمات المختلفة لعدد من الفئات داخل المملكة؛ وذلك من أجل الحصول عليها بشكل يسير دون مواجهة أي مشكلة أو معاناة.

لفتت العدل السعودية الانتباه إلى أن خدمات التداول العقاري تُمكن الأفراد المستفيدين من التسجيل في النفاذ الوطني الموحد ما يلي: (بيع وشراء عقاراتهم خلال البورصة العقارية – استلام قيمة العقار داخل منصة البورصة العقارية – إتمام البيانات الخاصة بالبائع والمشتري – مراجعة قيمة الصفقة العقارية).

أوضحت الوزارة أن هذه الخدمات توفر وقت وجهد كبير للفئات المستفيدة منها، فلا يحتاج الأمر زيارة فروعها أو مقراتها المنتشرة في السعودية، بل الحصول عليها إلكترونيًا عبر المنصة التابعة لها.

تكون هذه الخدمات متوفرة للفئات التي تحمل الإقامة المميزة، والإقامة العاجية من الأفراد المقيمين داخل السعودية، ومواطني مجلس التعاون لدول الخليج فقط، وتكون خدمات التداول العقاري متوفرة عبر منصة البورصة العقارية.

مع هذه الخطوة، تواصل وزارة العدل جهودها لتحسين خدماتها الرقمية وتمكين المستفيدين من الحصول على خدمات عقارية متميزة بسهولة وشفافية.