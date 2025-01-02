نجوم الهلال يشاركون لحظاتهم الأبرز لعام 2024.. ونيمار يفاجئ الجميع بتصريحه

في لفتة مميزة، كشف نجوم نادي الهلال السعودي عن أبرز لحظاتهم في عام 2024، حيث تنوعت الإجابات بين الانتصارات الحاسمة والإنجازات الشخصية. وبينما شارك الجميع لحظاتهم بفخر، جاء تصريح نيمار ليفاجئ الجمهور ويشعل التفاعل بين عشاق الزعيم.

كتب محمد سعد – نشر نادي الهلال السعودي فيديو للاعبي الفريق الأول وهم يكشفون عن اللحظات الأفضل لكلًا منهم في عام 2024م، وذلك وكشف النجم نيمار دا سيلفا عن اللحظة الأفضل له هذا العام وقال: “اللحظة الأفضل بالنسبة لي كانت ولادة ابنتي هيلينا، أما على المستوى المهني فهي لحظة عودتي للعب مرة أخرى”.

وقال المدافع السنغالي كاليدو كوليبالي عن اللحظة الأفضل له هذا الموسم قال: “أفضل لحظة بالنسبة لي هي الحج، لأنها كانت المرة الأولى لي، لذلك كان شعورا رائعا، ومع النادي كانت أفضل لحظة الفوز بلقب الدوري، لأني فزت بلقب الدوري لأول مرة في مسيرتي، وهذا يعني الكثير لي”.

ونهى الفيديو المدرب البرتغالي خورخي خيسوس وأفصح عن اللحظة الأفضل وقال: “كان عام 2024 رائعا بالنسبة للهلال وللجماهير، حققنا 4 ألقاب، ولم نخسر إلا مباراة واحدة، وأيضا دخل الفريق موسوعة جينيس بعد تحقيق 34 انتصارا متتاليا، لقد كان 2024 عاما رائعا، ونأمل أن يكون 2025 كذلك”.

بمشاركة هذه اللحظات، يؤكد لاعبو الهلال قوة ارتباطهم بجماهيرهم، مع تطلعات جديدة لعام مليء بالإنجازات في 2025.