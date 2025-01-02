بنزيما يفاجئ الجميع بمخالفة تعليمات بلان في كلاسيكو الاتحاد

في حدث أثار جدلًا واسعًا، خالف النجم الفرنسي كريم بنزيما تعليمات المدير الفني لنادي الاتحاد السعودي، لوران بلان، خلال مباراة الكلاسيكو. هذه الخطوة المفاجئة فتحت باب التساؤلات حول تأثيرها على أداء الفريق والعلاقة بين اللاعب والمدرب.

كتب محمد سعد – يأتي رفض الفرنسي “كريم بنزيما” مهاجم نادي الاتحاد السعودي لتعليمات “لوران بلان” المدير الفني للعميد!

حيث منح “بلان” راحة سلبية للنادي من التدريبات أمس الأربعاء، واستئنافها مساء اليوم الخميس بتاريخ 2 يناير 2025.

بالتالي ظهر رفض “كريم بنزيما” الراحة وخاص تدريبات منفردة في صالة الحديد، وذلك في سياق الاستعداد لمواجهة الهلال في لقاء منتظر بربع نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين 2024/ 2025.

يعتبر الفرنسي “كريم بنزيما” من أبرز الركائز الأساسية في تشكيل الاتحاد السعودي، والذي يساهم بصورة كبيرة في تصدر العميد جدول ترتيب دوري روشن للمحترفين.

في الوقت الحالي يبحث العميد عن التغلب على غريمه الهلال، وحسم بطاقة في نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، وحصد لقب البطولة.

يُذكر أن الاتحاد السعودي خسر بثلاثية مُقابل هدف وحيد أمام الهلال، وهذا أثناء الدور الأول من دوري روشن السعودي للمحترفين بالموسم الحالي، مما يجعل مباراة الكأس تحدي كبير للعميد لرد ماء وجهه بعد نتيجة مواجهته الأخيرة مع الهلال.

مع تصاعد الجدل حول هذه الواقعة، يبقى الجميع بانتظار توضيحات رسمية من النادي بشأن ما حدث، وتأثيره على مستقبل الفريق.