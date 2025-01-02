موعد مواجهة الهلال والاتحاد في كأس الملك 2025.. والقنوات الناقلة

تترقب جماهير كرة القدم السعودية واحدة من أبرز مواجهات كأس الملك 2025، حيث يلتقي الهلال والاتحاد في مباراة من العيار الثقيل. اللقاء المرتقب يعد بالكثير من الإثارة والتشويق بين العملاقين، وسط تطلعات جماهيرية كبيرة لمتابعة الحدث.

كتب محمد سعد – يقوم ملعب المملكة أرينا في الرياض باستضافة أحداث المباراة التي تجمع بين نادي الهلال ونظيره الاتحاد، وهذا في سياق منافسات ربع نهائي كأس الملك السعودي 2024 – 2025.

فالزعيم يبحث عن الانتصارات في بطولة جديدة ويطمح للتتويج بها، والاتحاد أيضًا يسعى نحو نفس الشيء هذا الموسم.

يأتي موعد مباراة الهلال والاتحاد يوم الثلاثاء الموافق السابع من يناير 2025م، على أن تنطلق صافرة بداية الشوط الأول في تمام الساعة الـ 7:30 مساءً بتوقيت القاهرة، والـ 8:30 بتوقيت مكة المكرمة.

فضلًا عن نقل أحداث هذه المباراة حصريًا عبر شبكة قنوات SSC السعودية، كونها الناقل الحصري لمباريات كأس الملك السعودي وغيره من البطولات.

لا تفوّتوا فرصة متابعة هذا اللقاء الحماسي، حيث يمكنكم الاستمتاع بالمباراة عبر القنوات الناقلة الرسمية والاستعداد لمتابعة لحظات لا تُنسى في كأس الملك 2025.