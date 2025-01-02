يايسله يفاجئ الجميع: مدرب الأهلي السعودي يقترب من ضم مدافع الهلال في صفقة مدوية

في خطوة أثارت جدلًا واسعًا، قرر مدرب الأهلي السعودي، ماتياس يايسله، حسم صفقة التعاقد مع أحد مدافعي نادي الهلال. هذه الخطوة الجريئة قد تحمل الكثير من التحديات، لكنها تعكس طموح الأهلي لتعزيز خط دفاعه بلاعب يملك خبرة كبيرة في الدوري السعودي.

كتب محمد سعد – إن إدارة النادي الأهلي السعودي تنتظر الحصول على إشارة من المدير الفني “ماتياس يايسله” من أجل بدء السير تجاه التعاقد مع مدافع غريمه الهلال، وهذا أثناء فترة الميركاتو الشتوي الحالية.

تتشاور إدارة الراقي مع الألماني “يايسله” مدرب النادي، وقاموا بوضع أكثر من خيار محلي لدعم خط الدفاع قبل استئناف مباريات مسابقة دوري روشن السعودي.

من ضمن تلك الخيارات “مخير الرشيدي” مدافع نادي الفيحاء، و”نادر الشراري” مدافع نادي الشباب، وبجانبهما “خليفة الدوسري” مدافع غريم الراقي الهلال.

خلال أيام قليلة سوف تبدأ المفاوضات مع هذه الأسماء من أجل حسم الصفقة المحلية للأهلي السعودي، وفي الوقت الحالي يتنافس الراقي على مقعد آسيوي بالدوري، بجانب منافسته على بطولة دوري أبطال آسيا.

إذا نجحت هذه الصفقة، فإنها قد تشكل نقطة تحول في المنافسة بين الأهلي والهلال، وتضيف إثارة جديدة لمنافسات الدوري السعودي.