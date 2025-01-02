ارتفاع جديد في سعر الليرة السورية مقابل الدولار اليوم الخميس 2 يناير 2025

شهدت الليرة السورية تحسنًا طفيفًا في قيمتها مقابل الدولار الأمريكي اليوم الخميس 2 يناير 2025، وفقًا لآخر التحديثات في السوق. يأتي هذا الارتفاع وسط تقلبات مستمرة في أسعار الصرف نتيجة الظروف الاقتصادية والتغيرات الإقليمية.

كتب محمد سعد – في ظل التقلبات التي تشهدها الأوضاع في سوريا يهتم الكثير من الأشخاص بالبحث عن سعر الدولار مقابل الليرة السورية لمتابعة أخبار اقتصاد الدولة، حيث شاهدت الليرة السورية اليوم الخميس الموافق 2 يناير 2025 ارتفاعًا مقابل الدولار بعد ما حدث من تطورات سياسية في أراضي سوريا من تحريرها والتخلص بجزء كبير من الأوضاع الصعبة بها سوف نقدم لكم أخر تحديثات لسعر الليرة السورية مقابل الدولار اليوم.

سعر الليرة السورية اليوم مقابل الدولار

بلغ اليوم سعر الليرة السورية في “دمشق وحلب” لتعاملات البيع والشراء نحو:

للشراء: 12800 مقابل الدولار.

للبيع: 13200 مقابل الدولار.

بلغ اليوم سعر الليرة السورية في “إدلب” لتعاملات البيع والشراء نحو:

للشراء: 12700 مقابل الدولار.

للبيع: 13200 مقابل الدولار.

بلغ اليوم سعر الليرة السورية في” الحسكة” لتعاملات البيع والشراء نحو:

للشراء: 13200 مقابل الدولار.

للبيع: 13.000 مقابل الدولار.

بلغ اليوم سعر الليرة السورية في “مصرف سوريا المركزي” لتعاملات البيع والشراء نحو:

للشراء: 13.500 مقابل الدولار.

للبيع: 13.635 مقابل الدولار.

سعر صرف الدولار الأمريكي اليوم مقابل الليرة السورية

سجل اليوم سعر 1 دولار أمريكي نحو: 13.200 ليرة سورية.

سجل اليوم سعر 5 دولار أمريكي نحو: 66.000 ليرة سورية.

سجل اليوم سعر 10 دولار أمريكي نحو: 132.000 ليرة سورية.

سجل اليوم سعر 25 دولار أمريكي نحو: 330.000 ليرة سورية.

سجل اليوم سعر 50 دولار أمريكي نحو: 660.000 ليرة سورية.

سجل اليوم سعر 100 دولار أمريكي نحو: 1.320.000 ليرة سورية.

سجل اليوم سعر 500 دولار أمريكي نحو: 6.600.000 ليرة سورية.

سجل اليوم سعر 1000 دولار أمريكي نحو: 13.200.000 ليرة سورية.

أسباب تغيير سعر الليرة السورية

أبرز وأهم الأسباب التي أثرت على تغيير الليرة السورية كالتالي:-