جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي الترم الأول 2025 في جميع محافظات مصر

أعلنت وزارة التربية والتعليم رسميًا عن جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي للترم الأول لعام 2025 في 27 محافظة. تشمل الجداول مواعيد الامتحانات لمختلف المواد، وسط استعدادات مكثفة لضمان سير العملية الامتحانية بسلاسة في جميع المدارس.

كتب محمد سعد – مع اقتراب موعد امتحانات الترم الأول في عام 2025 ازداد بحث الأهالي والطلاب عن جدول الامتحانات خاصة الشهادات، حيث أعلنت مديريات التعليم في 27 محافظة عن جدول مواعيد الامتحانات للفصل الدراسي الأول للصف الثالث الإعدادي، والمتوقع بدء الامتحانات الترم الأول في يوم السبت الموافق 18 يناير 2025 في أغلب المحافظات، وتختلف جداول الامتحانات اختلافات بسيطة من محافظ للأخرى مع استمرار تلك الامتحانات إلي 5 أيام تقريبًا، وسنقدم لكم من خلال موقعنا التفاصيل عن مواعيد جدول الترم الأول لامتحانات الصف الثالث الإعدادي.

جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي الترم الأول 2025

حسب إعلان مديرية التربية والتعليم لمحافظة الجيزة عن جدول الامتحانات، سوف تبدأ امتحانات الصف الثالث الإعدادي الترم الأول للعام الجديد 2025 في يوم السبت 18 يناير وتنتهي في يوم الخميس الموافق 23 يناير 2025 واليكم تفاصيل موعد جدول الامتحانات الصف الثالث الاعدادي:-

يوم السبت 18 يناير 2025: يمتحن الطالب في مادة (اللغة العربية، والتربية الدينية)

يوم الإثنين 20 يناير 2025: يمتحن الطالب في مادة (الجبر والإحصاء، والهندسة)

يوم الثلاثاء 21 يناير 2025: يمتحن الطالب في مادة ( اللغة الأجنبية، والحاسب الألي)

يوم الأربعاء 22 يناير 2025: يمتحن الطالب في مادة ( العلوم، والتربية الفنية)

يوم الخميس 23 يناير 2025: يمتحن الطالب في مادة ( الدراسات الاجتماعية، والتربية الرياضية)

جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي في الأزهر للفصل الدراسي الأول أعلن قطاع المعاهد الأزهرية عن جدول مواعيد الامتحانات للشهادة الإعدادية للترم الأول حيث تبدأ الامتحانات في يوم الثلاثاء الموافق 14 يناير 2025 وتنتهي الامتحانات في يوم الاثنين الموافق 20 يناير 2025 واليكم تفاصيل جدول موعد الامتحانات للشهادة الإعدادية الأزهرية:- يوم الثلاثاء 14 يناير 2025: يختر الطالب في مادتي (اللغة العربية “نحو وصرف” ، والفقه)

يوم الأربعاء 15 يناير 2025: يختبر الطالب في مادتي (أصول الدين “تفسير وحديث” ، العلوم)

يوم الخميس 16 يناير 2025: يختبر الطالب في مادتي ( الهندسة، اللغة العربية “مطالعة ونصوص وفنون الكتابة”)

يوم السبت 18 يناير 2025: يختبر الطالب في مادتي (أصول الدين “توحيد وسيرة” ، الدراسات الاجتماعية)

يوم الأحد 19 يناير 2025: يختبر الطالب في مادتي ( القران الكريم والتجويد ، الحاسب الألي)

يوم الإثنين 20 يناير 2025: يختبر الطالب في مادتي (الثقافة الإسلامية، والجبر)

مع اقتراب موعد الامتحانات، تُهيب الوزارة بالطلاب وأولياء الأمور متابعة التعليمات الرسمية والالتزام بالجدول المعلن لتحقيق أفضل النتائج.