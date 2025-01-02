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وزارة التربية والتعليم السودانية تعلن جدول امتحانات الشهادة السودانية 2024/2025

وزارة التربية والتعليم السودانية تعلن جدول امتحانات الشهادة السودانية 2024/2025
وزارة التربية والتعليم السودانية تعلن جدول امتحانات الشهادة السودانية 2024/2025
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بواسطةمحمد سعد آخر تحديث

أعلنت وزارة التربية والتعليم في السودان عن جدول امتحانات الشهادة السودانية للعام الدراسي 2024/2025. يأتي هذا الإعلان في إطار استعدادات الوزارة لضمان تنظيم العملية الامتحانية بسلاسة، مع تحديد مواعيد الامتحانات لجميع المواد الدراسية.

كتب محمد سعد – أوضحت وزاره التربية والتعليم فالسودان علي إعلان امتحانات الشهادة الثانوية السودانية بعد تساؤلات كثيره من الطلاب وأولياء الأمور حولها والذين كانوا ينتظروا هذا الجدول بفارغ الصبر وفي ظل هذه الأجواء أكدت الوزارة المواعيد الرسمية للامتحانات لإزاله القلق والتوتر، كما أكدت الإدارة التعليمية في السودان علي أهمية تسجيل الطلاب في موقع الوزارة قبل دخولهم للامتحان والذي بدأت في يوم السبت 28 ديسمبر 2024 وسوف تستمر ليوم الأربعاء 8 يناير 2025.

جدول امتحانات الشهادة السودانية 2024/2025

أعلنت وزاره التربية والتعليم عن جدول امتحانات الشهادة الثانوية في السودان و سوف نقدم لكم جدول المواعيد بالتفصيل الان:

  1.  يوم السبت الموافق 28 ديسمبر 2024: مادة التربية الإسلامية ، ومادة الفنون.
  2.  يوم الأحد الموافق 29 ديسمبر 2024: مادة علوم الحاسب.
  3. يوم الاثنين الموافق 30 ديسمبر 2024: مادة الأحياء ، ومادة العلوم الهندسية.
  4. يوم الثلاثاء الموافق  31 ديسمبر 2024: مادة الجغرافيا ، ومادة العلوم الأسرية.
  5. يوم الخميس الموافق 2 يناير 2025: مادة الأدب الإنجليزي ، ومادة الكيمياء ، ومادة الدراسات الإسلامية.
  6. يوم السبت الموافق 4 يناير 2025: مادة اللغة العربية.
  7. يوم الأحد الموافق 5 يناير 2025: مادة الفيزياء ، ومادة التاريخ.
  8. يوم الاثنين الموافق 6 يناير 2025: مادة اللغة الفرنسية.
  9. يوم الثلاثاء الموافق 7 يناير 2025: مادة الرياضيات الأساسية ، ومادة الرياضيات المتخصصة.
  10. يوم الأربعاء الموافق 8 يناير 2025: مادة اللغة الإنجليزية.

كيفيه التسجيل في امتحانات الشهادة الثانوية 2024/2025

  1.  في البداية قم بالدخول إلي الموقع الرسمي الخاص بوزارة التربية والتعليم السودانية من خلال هذا الرابط.
  2. ثم قم بتسجيل الدخول برقم جلوس الطالب والبيانات الشخصية.
  3. ثم اختار محل الإقامة الذي يعيش فيه.
  4. ثم قم بالضغط علي زر “حفظ” لحفظ بيانات الطالب بنجاح.
  5. ثم ارسل الطلب للوزارة لتأكيد تسجيل الطالب.

تدعو الوزارة الطلاب إلى الالتزام بالتحضير الجيد وفق الجدول المعلن، والتواصل مع إدارات المدارس للحصول على أي توضيحات لضمان أداء الامتحانات بكل ثقة ونجاح.

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