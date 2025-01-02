ارتفاع الدولار: سعر السوق السوداء والبنوك المصرية اليوم الخميس 2 يناير 2025

سجل سعر الدولار الأمريكي ارتفاعًا ملحوظًا اليوم الخميس 2 يناير 2025، سواء في السوق السوداء أو البنوك المصرية. يأتي هذا الارتفاع وسط حالة من الترقب في الأسواق نتيجة للتغيرات الاقتصادية المحلية والدولية.

كتب محمد سعد – مع بداية العام الجديد 2025 يتزايد بحث واهتمام المواطنين والمستثمرين على متابعة أخر تحديثات للدولار الأمريكي في السوق السوداء والبنوك المصرية المختلفة، حيث يشهد سعر الدولار الأمريكي في الفترة الحالية تقلبات ملحوظة ومستمرة سوف تؤثر على الاقتصاد وأسعار السلع مباشرة ومن خلال موقعنا سوف نقدم لكم أسعار الدولار الأمريكي في السواق السوداء اليوم الخميس الموافق 2 يناير 2025.

سعر الدولار في السوق السوداء اليوم

باختلاف بسيط مع أسعار البنوك الرسمية تقدم السوق السوداء أسعار متفاوتة للدولار الأمريكي، وتتغير أسعار السوق السوداء باستمرار حسب عمليات العرض والطلب غير استقرار الأسعار في البنوك الحكومية الرسمية، إليكم أسعار الدولار الأمريكي اليوم الخميس الموافق 2 يناير 2025 في السوق السوداء:-

سجل سعر 1 دولار أمريكي اليوم: 51.96 جنيه مصري.

سجل سعر 5 دولار أمريكي اليوم: 255.8 جنيه مصري.

سجل سعر 10 دولار أمريكي اليوم: 510.6 جنيه مصري.

سجل سعر 25 دولار أمريكي اليوم: 1249 جنيه مصري.

سجل سعر 50 دولار أمريكي اليوم: 2498 جنيه مصري.

سجل سعر 100 دولار أمريكي اليوم: 4996 جنيه مصري.

سجل سعر 150 دولار أمريكي اليوم: 7494 جنيه مصري.

سجل سعر 200 دولار أمريكي اليوم: 9992 جنيه مصري.

سجل سعر 250 دولار أمريكي اليوم: 12.490 جنيه مصري.

سجل سعر 300 دولار أمريكي اليوم: 14.988 جنيه مصري.

سجل سعر 500 دولار أمريكي اليوم: 24.980 جنيه مصري.

سجل سعر 700 دولار أمريكي اليوم: 34.972 جنيه مصري.

سجل سعر 1000 دولار أمريكي اليوم: 49.960 جنيه مصري.

أسعار الدولار الأمريكي اليوم في البنوك المصرية

يظل سعر الدولار في البنوك المصرية أكثر استقرارا بالرغم من التقلبات الملحوظة في سعره داخل السوق السوداء، واليكم سعر الدولار الأمريكي اليوم الخميس الموافق 1 يناير 2025 في البنوك الرسمية المختلفة:-

سجل سعر الدولار الأمريكي اليوم في بنك مصر لتعاملات البيع والشراء:

للشراء: 50.88 جنيه مصري.

للبيع: 50.91 جنيه مصري.

سجل سعر الدولار الأمريكي اليوم في البنك الأهلي المصري لتعاملات البيع والشراء:

للشراء: 50.88 جنيه مصري.

للبيع: 50.91 جنيه مصري.

سجل سعر الدولار الأمريكي في البنك المركزي المصري لتعاملات البيع والشراء: