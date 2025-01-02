أسعار سبائك الذهب في مصر اليوم الخميس 2 يناير 2025: تحديث لحظي من الأسواق

شهدت أسعار سبائك الذهب في مصر تغيرات ملحوظة اليوم الخميس 2 يناير 2025، وسط حركة نشطة في محلات الصاغة والأسواق المحلية. هذه التغيرات تأتي تزامنًا مع تقلبات الأسعار العالمية وزيادة الطلب المحلي على المعدن الأصفر.

كتب محمد سعد – خلال البحث المتداول على وسائل التواصل الاجتماعي من المستهلكين والمستثمرين حول أسعار السبائك والذهب اليوم شاهد سعر الذهب اليوم انخفاضًا ملحوظ بجميع الأعيرة مع بداية تعاملات محلات الصاغة والأسواق المختلفة باليوم الخميس الموافق 2 يناير 2025، ووفقًا لأخر تحديث من شعبة الذهب والمجوهرات أنخفض اليوم سعر الذهب عيار 21 5 جنيه مصري، حيث يهتم الكثير من الأشخاص بأسعار الذهب بشكل مستمر لاستثمار أموالهم في الذهب والاستفادة به بارتفاعه في أوقات متفاوتة. أسعار سبائك الذهب في مصر اليوم ومع انخفاض سعر الذهب اليوم الخميس الموافق 2 يناير 2025 وتزايد بحث المستهلكين والمستثمرين على الأسعار فاليكم من خلال موقعنا أسعار السبائك في محلات الصاغة والأسواق المختلفة اليوم:- حقق اليوم سعر سبيكة الذهب وزن 1 جرام: 4868 جنيه مصري.

حقق اليوم سعر سبيكة الذهب وزن 2.5 جرام: 1685 جنيه مصري.

حقق اليوم سعر سبيكة الذهب وزن 5 جرام: 21.370 جنيه مصري.

حقق اليوم سعر سبيكة الذهب وزن 10 جرام: 42.740 جنيه مصري.

حقق اليوم سعر سبيكة الذهب وزن 20 جرام: 85480 جنيه مصري.

حقق اليوم سعر سبيكة الذهب وزن 31.1 جرام: 132.921 جنيه مصري.

حقق اليوم سعر سبيكة الذهب وزن 50 جرام: 213.700 جنيه مصري.

حقق اليوم سعر سبيكة الذهب وزن 100 جرام: 427.400 جنيه مصري. أسعار الذهب في مصر اليوم الخميس 2 يناير 2025 سجل سعر الذهب عيار 21 اليوم في الأسواق: 3735 جنيه مصري.

سجل سعر الذهب عيار 24 اليوم في الأسواق: 4268 جنيه مصري.

سجل سعر الذهب عيار 18 اليوم في الأسواق: 3201 جنيه مصري.

سجل سعر جنيه الذهب اليوم في الأسواق: 29880 جنيه مصري.

سجل سعر أوقية الذهب اليوم في الأسواق: 2626 جنيه مصري.

لمتابعة أفضل الفرص الاستثمارية، يُنصح بمراقبة أسعار سبائك الذهب بشكل مستمر من خلال التحديثات اليومية في الأسواق المحلية.