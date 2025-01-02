تردد قناة كراميش الجديد 2025 على نايل سات وعرب سات

أعلنت قناة كراميش للأطفال عن ترددها الجديد لعام 2025 على الأقمار الصناعية نايل سات وعرب سات. التحديث الجديد يهدف إلى تحسين جودة البث لتقديم أفضل تجربة مشاهدة للأطفال مع مجموعة متنوعة من البرامج التعليمية والترفيهية.

كتب محمد سعد – يتزايد البحث على التردد الجديد لقناة كراميش باعتبارها من أبرز وأفضل القنوات للأطفال حيث أنها تقدم محتوى مميز للأطفال يحتوي على برامج تعليمية وترفيهيه للطفل مثل تعليم الحروف والأرقام التي تقدمه القناة بطريقة ممتعه وبسيطة بواسطة لعض من الرسومات المتحركة التي تجذب انتباه الطفل وبذلك لا يمل الطفل من مشاهدة البرامج الترفيهية والتعليمية.

تردد قناة كراميش الجديـد 2025

تحرص إدارة قناة كراميش دائمًا على تحديث التردد من فترة لأخرى لكي توفر لمتابعي وعشاق القناة مشاهدة بأعلى جودة من حيث الصورة والصوت، لذلك يزداد الاستفسار عن التردد الجديد للقناة من الأهالي على محرك البحث، ونقدم لكم من خلال موقعنا أخر التحديثات لتردد قناة كراميش الجديد 2025 للأقمار الصناعية المختلفة:-

التردد الجديد لقناة كراميش من خلال القمر الصناعي نايل سات:

التردد هو: 11430

معدل الترميز هو: 27500

معامل الاستقطاب يكون: عمودي

معامل تصحيح الخطأ: 3/4

الجودة تكون: HD

التردد الجديد لقناة كراميش من خلال القمر الصناعي عرب سات:

التردد هو: 11390

معدل الترميز هو: 27500

معامل الاستقطاب يكون: أفقي

معامل تصحيح الخطأ: 3/4

الجودة تكون: HD

برامج قناة كراميش للأطفال

تقدم قناة كراميش محتوى ترفيهي وتعليمي للطفل وأناشيد من خلال رسومات متحركة تجذب انتباه الأطفال لذلك تعتبر قنا كراميش من أفضل قنوات الأطفال واليكم بعض من محتواها التي تقدمه:

برنامج كركبة. برنامج سايلنت. برنامج سهران. برنامج سيبك من أساليبك. أغنية سوسو غلطت. أغنية وين رايح. أغنية البابا والماما.

خطوات تثبيت قناة كراميش على جهاز الرسيفر الخاص بك