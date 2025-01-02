تردد قناة وناسة 2025 على نايل سات وعرب سات وأبرز مميزاتها

تُعد قناة وناسة واحدة من أبرز القنوات الترفيهية التي تقدم محتوى مميزًا من الأغاني والبرامج الشبابية. أعلنت القناة عن ترددها الجديد لعام 2025 على الأقمار الصناعية نايل سات وعرب سات، مع تحسين جودة البث لتقديم تجربة مشاهدة أكثر متعة لعشاق الموسيقى والترفيه.

كتب محمد سعد – شهدت قناه وناسه ارتفاع كبير في نسبه مشاهدتها خلال السنه الماضية لأنها من اهم وابرز القنوات التي تبحث عنها الأطفال و أيضا كثير من العائلات، كما تقدم القناه أغاني وأناشيد وبرامج متنوعه تجمع بين التعلم والترفيه، ومع بداية العام الجديد قامت القناه بتحديث تردداتها علي الأقمار الصناعية وفي هذا المقال سوف نعرض معكم تردد قناه وناسه علي قمر نايل سات وعرب سات لعام 2025 لاستكمال مشاهدتكم علي القناه والاستمتاع بها.

تردد قناه وناسة 2025

تردد قناه وناسه علي القمر الصناعي نايل سات:

تردد القناه: 11470.

معدل ترميز القناه: 27500.

معامل تصحيح خطأ القناة: 5/6.

معامل استقطاب القناه: عمودي.

جودة القناة: HD فائقة الجودة.

تردد قناه وناسة علي القمر الصناعي عرب سات:

تردد القناه: 11270

معدل ترميز القناه: 27500

معامل تصحيح خطأ القناه: 4/3

استقطاب القناه: أفقي

جودة القناة: HD فائقة الجودة

كيفيه ضبط تردد قناة وناسة الجديد للأطفال علي التلفاز

يمكن ضبط تردد قناه وناسه الجديد من خلال الخطوات الأتية:

افتح جهاز الاستقبال الخاص بك. اضغط علي قائمه الإعدادات. اختار تنزيل القناه. اختار أضافه تردد جديد. اختار القمر الصناعي. ثم ادخل التردد الجديد. اضغط علي أيقونة البحث. اضغط علي كلمة حفظ.

اهم المميزات التي تتميز بها قناه وناسة الجديد 2025

تقوم بتقديم محتواها باستمرار علي مدار 24 ساعه خلال اليوم. تقدم القناه محتوي مجاني تمام خالي من أي رسوم. وتقدم القناه مجموعه برامج تعليميه للأطفال لتعليم السلوك الإيجابي والقيم الأخلاقية. تحتوي قناه وناسه علي مجموعه مختلفة من الأغاني، ومنها “انا عايره مااااماااااااا” ومن اهم ما يميز القناه انها تقدم الأغاني والبرامج بلغه عربيه، والتي تساعد الطفل في تنميه اللغة.