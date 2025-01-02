رسمياً: المرور السعودي يعلن تمديد تخفيض المخالفات المرورية بنسبة 50%

أعلنت الإدارة العامة للمرور في السعودية عن تمديد فترة تخفيض قيمة المخالفات المرورية بنسبة 50%. هذا القرار يأتي في إطار التسهيلات المقدمة للمواطنين والمقيمين لتسوية المخالفات المستحقة وتعزيز الالتزام بأنظمة المرور.

كتب محمد سعد – أعلنت الجهات المعنية بالمملكة العربية السعودية عن تمديد العمل بتخفيض المخالفات المرورية بقيمة 50% وهذا بناء على أمر ملكي تم إصداره من خادم الحرمين الشريفين، حيث تسعى المملكة إلى مساعدة المواطنين على دفع المخالفات المرورية المقررة عليهم والتي تراكمت نتيجة عدم القدرة على السداد، مع العلم بأن هناك عدد أيضا من المخالفات المرورية التي من الصعب إدراجها في التخفيضات ولمعرفة المزيد حول هذا الخبر يرجى متابعة هذا المقال رحزضغ بناء على ما تم الاعلان عنه رسميا من الجهات المختصة .

تمديد العمل بتخفيض المخالفات المرورية بقيمة 50%

يقوم المرور السعودي بتنفيذ قرارات خادم الحرمين الشريفين في تخفيض المخالفات المرورية بقيمة 50% والجدير بالذكر أنه تم تنفيذ هذا القرار من قبل ولمدة 6 أشهر أخرين على أن تنتهي المهلة في 18 أبريل 2025 وعلى الجميع ضرورة سداد المخالفات المرورية قبل هذا الموعد حتى لا تضيع الفرصة من بين أيديهم، وتخفيفا على المواطنين يتم تمديد فترة العمل بهذا القرار مع إعطاء الحرية للمواطنين بسداد جميع المخالفات دفعة واحدة أو تقسيم قيمة كل مخالفة على حدى.

كيفية سداد المخالفات المرورية في السعودية

أتاحت إدارة المرور السعودي إمكانية الاستعلام عن خطوات سداد المخالفات المرورية بشكل إلكتروني بمجرد الدخول على منصة أبشر واتباع مجموعة من الخطوات الهامة والمتمثلة في الآتي:

التوجه إلى منصة ابشر من هنا.

اضغط على أيقونة خدمات إلكترونية.

اختر الاستعلام عن المخالفات المرورية.

تسجيل البيانات المطلوبة من رقم الهوية الوطنية والرقم المرئي.

سوف يظهر رقم المخالفة.

اختر طريقة السداد المناسبة ومن ثم ادخال رقم المخالفة .

اتباع الخطوات المتاحة لاستكمال عملية سداد قيمة المخالفات.

تقديم طلب مد فترة سداد المخالفات المرورية بالمملكة

أوضحت الجهات المعنية بالمملكة العربية السعودية إمكانية التقديم على فترة سداد المخالفات المرورية من خلال الدخول إلى منصة أبشر الإلكترونية، وهذا من خلال اتباع الخطوات التالية:

فتح منصة أبشر الإلكترونية من هنا.

اضغط على أيقونة خدمات إلكترونية.

اختر خدمات مرورية.

اضغط على أيقونة تمديد مهلة المخالفات المرورية.

الموافقة على جميع الأحكام والشروط الظاهرة على الشاشة.

انقر على أيقونة بدء الخدمة.

وبهذا يمكنكم متابعة الخطوات لإتمام عملية تمديد فترة سداد المخالفات المرورية.

وبهذه الخطوات يمكنك الحصول على مهلة لسداد المخالفات المرورية.

هل خبر تمديد المخالفات المرورية صحيح؟

نعم أعلنت الإدارة العامة للمرور السعودي عن حقيقة تمديد تخفيض المخالفات المرورية بقيمة 50% لمدة 6 أشهر أخرين لينتهي القرار يوم 18 أبريل 2025 من العام القادم بعد قرار رسمي من خادم الحرمين الشريفين.

كيف أقدم طلب تخفيض مخالفات؟

يمكنكم التقدم بطلب تخفيض مخالفات مرورية في المملكة العربية السعودية من خلال الدخول إلى منصة أبشر الإلكترونية ومن ثم إتباع بقية الخطوات حتى تصل إلى إرسال طلب يحتوي على كافة التفاصيل والمعلومات.

هل يوجد تمديد للمخالفات؟

نعم أعلنت الجهات المعنية عن تمديد العمل بتخفيض المخالفات المرورية بقيمة 50% حتى يوم 18 أبريل 2025.

استغل فرصة التخفيض وسدد مخالفاتك المرورية خلال الفترة المحددة لتجنب الغرامات الكاملة والاستفادة من المبادرة.