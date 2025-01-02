150 ألف ريال دعم غير مسترد: خطوات بسيطة للحصول على الدعم

أعلنت الجهات المعنية في المملكة عن فرصة مميزة للحصول على دعم مالي يصل إلى 150 ألف ريال غير مسترد، وذلك من خلال اتباع خطوات سهلة ومبسطة. هذه المبادرة تهدف إلى دعم الأفراد وتعزيز المشاريع الصغيرة والمبادرات الوطنية.

كتب محمد سعد – أعلنت وزارة الإسكان عن صرف 150 ألف ريال دعم غير مسترد من سكني وهذا بالنسبة إلى كل من تتوافر لديه كافة الشروط التي تثبت بأن هذا الفرد مؤهل للحصول على هذا النوع من الدعم، الجدير بالذكر هو أن وزارة الإسكان السعودية تعمل على مد يد العون إلى المواطن السعودي الذي لا يملك مأوى خاص به ولا يستطيع إنشاء واحدًا بدون مساعدة مالية، وبناءً عليه فقد طرحت الوزارة خطوات بسيطة للتقديم في الدعم و سنتعرف عليها بالكامل من خلال هذا المقال . وكيصخ بناء على ما تم الاعلان عنه رسميا من الجهات المختصة ;

150 ألف ريال دعم غير مسترد من سكني

قامت وزارة الشؤون البلدية والإسكان السعودية بالإشارة إلى مجموعة من الحلول التمويلية لمن يرغب في الحصول على سكن خاص بها وقد بلغ من العمر حوالي 25 عام كما أنه إذا ثبت عدم قدرته على سداد الأقساط فإنه يتم اسقاطها على الفور على أن يثبت ذلك بشكل رسمي، فضلًا عن منحها دعم مالي غير مسترد بقيمة 150 ألف ريال سعودي لمن تتوافر به الشروط المطلوبة بشكل كامل.

كيفية التقديم في دعم سكني 2025

يمكنكم أيضًا التقديم في دعم سكني من خلال اتباع بعض الخطوات الإلكترونية وهي كالتالي:

قم بالدخول إلى موقع سكني الرسمي من هنا.

يجب الضغط على عبارة بدء الخدمة.

ينبغي عليك اختيار أيقونة إنشاء حساب جديد.

يجب عليك تعبئة كافة البيانات المطلوبة ومن ثم إدخال الأوراق المطلوبة.

قم بالنقر على تبويب إرسال الطلب.

إنتظر حتى تتم مراجعة الطلب ومن ثم إظهار النتائج.

شروط التقديم في دعم سكني

للحصول على دعم سكني بقيمة 150 ألف ريال سعودي دعم غير مسترد فإن هناك عدد من الشروط التي يجب توافرها ومنها كالتالي:

يجب أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

ألا يكون عمر المتقدم أقل من 25 عام.

ينبغي أن يكون هو المالك الوحيد للعقار الذي يرغب الحصول على الدعم الغير مسترد من أجله.

إثبات عدم امتلاك سكن خاص به يصلح للحياة.

ألا يكون قد حصل على دعم سكني من قبل.

ضرورة تقديم كافة الأوراق اللازمة للتقديم.

من هم مستفيدي دعم سكني؟

يتم تقديم دعم سكني إلى الأشخاص من أبناء المملكة العربية السعودية والذين تتوافر بهم الشروط المطلوبة وليس لديهم سكن خاص يصلح للحياة ولم يحصل على الدعم السكني من قبل.

كيف احجز في سكني؟

يمكنكم التقديم في دعم سكني من خلال الدخول إلى الموقع الإلكتروني الرسمي الخاص بهم ومن ثم تسجيل الدخول وبعد ذلك تعبئة البيانات المطلوبة مع النقر على منتجات سكني واختيار ايقونة البناء الذاتي وبعد ذلك أيقونة الأراضي.

كيف اعرف هل انا مستحق سكني؟

يمكنكم الإستعلام عن دعم سكني في المملكة العربية السعودية من خلال إتباع بعض الخطوات أهمها الدخول إلى منصة سكني ومن ثم اختيار الإستعلام عن الدعم مع تعبئة البيانات ومن ثم الضغط على ايقونة استعلام حتى يقوم الموقع بإظهار النتائج.

لا تضيع هذه الفرصة الثمينة، اطلع على الخطوات المطلوبة واستفد من الدعم المالي الذي قد يكون نقطة تحول لمستقبلك.