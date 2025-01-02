فرص عمل مميزة في السعودية برواتب تصل إلى 9000 ريال: قدم الآن

أعلنت جهات توظيف في السعودية عن توفر وظائف شاغرة برواتب مغرية تصل إلى 9000 ريال سعودي، مستهدفة مجموعة من الجنسيات المختلفة. هذه الفرص تأتي في إطار توفير بيئة عمل مميزة واستقطاب الكفاءات من داخل المملكة وخارجها.

كتب محمد سعد – أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن فرص عمل ووظائف شاغرة لهذه الجنسيات في السعودية برواتب مجزية تصل إلى 9000 ريال سعودي، وهذا في إطار التعاون المشترك بين الجهات المعنية في المملكة العربية السعودية ووزارة العمل المصرية من أجل توظيف عدد من الشباب من حاملي الجنسية المصرية، الجدير بالذكر هو أن الهدف من هذا الأمر هو توفير فرص عمل أفضل إلى الشباب من الخريجين والذين لا يجدون وظائف مناسبة في بلادهم برواتب مجزية، وسوف نتعرف على الوظائف المتاحة والمؤهلات المطلوبة وغيرها العديد من الأمور من خلال السطور التالية . عشضصط بناء على ما تم الاعلان عنه رسميا من الجهات المختصة .

فرص عمل ووظائف شاغرة لهذه الجنسيات في السعودية

أعلنت وزارة الموارد البشرية عن توافر عدد 25 وظيفة شاغرة في عدة مجالات سياحية ومنها شيف سوشي ومدير مطعم وغيرها بالتعاون مع الجهات المصرية ومن هذه الوظائف كالتالي:

عدد 15 وظيفة شاغرة تحت مسمى مدير مطعم برواتب تبدأ من 6500 ريال سعودي وتصل إلى 9000 ريال سعودي في الشهر، وخبرة لا تقل عن 7 سنوات في هذا المجال والسن لا يقل عن 28 عام ولا يزيد عن 35 عام مع ضرورة إجادة اللغة الإنجليزية وأن يكون حاملا لمؤهل عالي.

عدد 10 وظيفة شاغرة شيف سوشي براتب يبدأ من 2500 ريال سعودي ويصل إلى 3000 ريال والسن من 25 عام وخبرة لا تقل عن 4 سنوات في هذا المجال ويجب أن يجيد اللغة الإنجليزية حاصلا على مؤهل متوسط على الأقل.

مميزات العمل في المملكة العربية السعودية

بالنسبة إلى المغتربين فإنه لابد من الإشارة إلى أن هناك العديد من المميزات التي يمكنكم الحصول عليها من الوظائف الشاغرة المعلن عنها من قبل وزارة الموارد البشرية ومنها كالتالي:

بالنسبة إلى السكن فإنه يتم توفيره بشكل مجاني إلى المغتربين.

تتحمل المملكة ثمن تذاكر الطيران للذهاب والعودة.

تأمين طبي شامل لجميع المغتربين.

كيفية التقديم في الوظائف الشاغرة بالسعودية

كما حددت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أيضا الطريقة التي يمكن اتباعها من أجل التقديم في الوظائف الشاغرة للمصريين وأن من يريد التقديم عليه التوجه إلى مقر الإدارة العامة للتوظيف في وزارة العمل المصرية على أن يتم تقديم كافة الأوراق الرسمية المطلوبة ومنها نسخة من جواز السفر ممتد الصلاحية، السيرة الذاتية مكتوبة باللغة الإنجليزية، صورة شخصية ، وفيديو مسجل لمدة 30 ثانية للمتقدم يتحدث به عن نفسه، ونسخة من المؤهل الدراسي.

اغتنم هذه الفرصة الذهبية، وابدأ رحلة مهنية جديدة في السعودية برواتب تنافسية. قدم الآن من خلال الرابط المخصص للتقديم.