استقرار سعر الريال السعودي أمام الجنيه المصري اليوم

شهد سعر الريال السعودي استقرارًا ملحوظًا مقابل الجنيه المصري في تعاملات اليوم، وسط حركة متوازنة في أسواق الصرف الرسمية والموازية. يأتي هذا الاستقرار في ظل استقرار الطلب على العملة السعودية تزامنًا مع الظروف الاقتصادية الراهنة.

كتب محمد سعد – شهد سوق الصرف المصري استقرار نسبي لسعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري خلال تعاملات الخميس 2 يناير 2025م، مع بعض التقلبات الطفيفة بين البنوك المختلفة.

ووفقًا لأحدث البيانات، سجل السعر العالمي للريال السعودي حوالي 13.51 جنيه مصري، وإليك أسعار الريال السعودي في بعض البنوك:

أبوظبي الإسلامي: الشراء: 13.52 جنيه. البيع: 13.56 جنيه.

المصرف العربي: الشراء: 13.52 جنيه. البيع: 13.56 جنيه.

التجاري الدولي: الشراء: 13.52 جنيه. البيع: 13.56 جنيه.

اتش اس بي سي: الشراء: 13.52 جنيه. البيع: 13.56 جنيه.

الأهلي المتحد: الشراء: 13.52 جنيه. البيع: 13.56 جنيه.

الأهلي الكويت: الشراء: 13.50 جنيه. البيع: 13.54 جنيه.

بنك الإسكندرية: الشراء: 13.50 جنيه. البيع: 13.56 جنيه.

التعمير والإسكان: الشراء: 13.50 جنيه. البيع: 13.56 جنيه.

الأهلي المصري: الشراء: 13.49 جنيه. البيع: 13.56 جنيه.

بنك مصر (BM): الشراء: 13.49 جنيه. البيع: 13.56 جنيه.

ميد بنك: الشراء: 13.48 جنيه. البيع: 13.56 جنيه.

قناة السويس (SCB): الشراء: 13.47 جنيه. البيع: 13.57 جنيه.

كريدي أجريكول (CA): الشراء: 13.45 جنيه. البيع: 13.55 جنيه.

أبوظبي اﻷول: الشراء: 13.45 جنيه. البيع: 13.54 جنيه.

الكويت الوطني (NBK): الشراء: 13.43 جنيه. البيع: 13.57 جنيه.

التنمية الصناعية (IDB): الشراء: 13.40 جنيه. البيع: 13.56 جنيه.

بنك الشركة المصرفية (SAIB): الشراء: 13.31 جنيه. البيع: 13.56 جنيه.

أبوظبي التجاري (ADCB): الشراء: 13.22 جنيه. البيع: 13.57 جنيه.

العقاري المصري العربي (EALB): الشراء: 13.19 جنيه. البيع: 13.55 جنيه.

المصرف المتحد (UB): الشراء: 13.10 جنيه. البيع: 13.57 جنيه.



مع استمرار هذا الاستقرار، يترقب المتعاملون أي تغيرات محتملة في سوق الصرف خلال الأيام القادمة، خاصة مع تأثير العوامل الإقليمية والدولية.