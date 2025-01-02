أمانة العاصمة تُطلق خدمة إصدار تصريح عربات متنقلة للأنشطة غير الغذائية

أعلنت أمانة العاصمة عن إطلاق خدمة جديدة تتيح إصدار تصاريح العربات المتنقلة للمنشآت غير الغذائية. تأتي هذه الخطوة في إطار دعم الأنشطة التجارية المتنوعة وتوفير فرص مبتكرة تساهم في تعزيز الاقتصاد المحلي.

كتب محمد سعد – أعلنت أمانة العاصمة المقدسة عن توفير خدمة جديدة تهدف إلى دعم رواد الأعمال وتسهيل أعمالهم، حيث أطلقت منصة إلكترونية تسمح لأصحاب المنشآت التجارية غير الغذائية بالحصول على تصاريح لتشغيل عربات متنقلة.

وتهدف هذه الخطوة إلى تمكين أصحاب هذه المشاريع من الوصول إلى عدد أكبر من العملاء في مواقع مختلفة، مما يساهم في تنشيط الحركة التجارية وزيادة الدخل.

كما تسعى الأمانة من خلال هذه الخدمة إلى تبسيط الإجراءات وتوفير الوقت والجهد على أصحاب الأعمال.

ولتسهيل هذه الخدمة قامت الأمانة بتقديمها إلكترونياً عبر منصة بلدي، مما يتيح لأي شخص الحصول عليها في أي وقت ومن أي مكان دون الحاجة إلى زيارة مقر الأمانة.

كما وضعت الأمانة شروط ومعايير محددة لضمان جودة الخدمات المقدمة من هذه العربات والحفاظ على المظهر العام للمدينة.

إذا كنت ترغب في الانضمام إلى هذا المجال الواعد، يمكنك الآن التقديم للحصول على تصريح عربة متنقلة بسهولة عبر المنصة الإلكترونية الخاصة بأمانة العاصمة.