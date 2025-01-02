النصر يُحافظ على نجم الفريق ويصد عروض الهلال المغرية

في خطوة تؤكد التزام نادي النصر بالحفاظ على استقرار الفريق، نجحت إدارة النادي في حماية أحد أبرز نجوم الفريق من العروض المغرية التي قدمها غريمه التقليدي الهلال. هذا التحرك يعكس استراتيجية النصر للحفاظ على قوته التنافسية في الدوري السعودي.

كتب محمد سعد – اقتربت إدارة نادي النصر على حسم ملف تجديد عقد نجم خط وسطها، عبد الله الخيبري، وذلك في خطوة تأتي في إطار سعي النصر لتقوية فريقه والحفاظ على نجومه.

ووفقاً لبعض المصادر فإن المفاوضات بين إدارة العالمي واللاعب قد وصلت إلى مراحلها النهائية، حيث من المتوقع أن يوقع الخيبري على عقد جديد يمتد لأربع سنوات مقبلة.

ويعتبر الخيبري الذي يقدم مستويات مميزة مع النصر والمنتخب السعودي، أحد أبرز اللاعبين الذين يحرص النصر على بقائهم في صفوفه، خاصة مع اقتراب عقده الحالي من نهايته.

وكان نادي الهلال قد أبدى اهتمام كبير بالتعاقد مع الخيبري، إلا أن اقتراب نادي النصر من تجديد عقده مع اللاعب قد يضع حداً لهذه الأنباء.

ويذكر أن الخيبري قد انضم إلى النصر قادم من نادي الشباب، وسرعان ما أصبح أحد الركائز الأساسية في الفريق، حيث يتميز بقدراته الفنية العالية وقدرته على صناعة الألعاب وتسجيل الأهداف.

بهذا القرار، يواصل النصر تعزيز استقراره الفني والتمسك بنجومه، في ظل المنافسة الشرسة مع الهلال وبقية أندية الدوري السعودي.