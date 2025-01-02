القادسية يخطط لضم نجم الأهلي في الميركاتو الشتوي

يعمل نادي القادسية على تعزيز صفوفه خلال فترة الانتقالات الشتوية، حيث يسعى للتعاقد مع أحد أبرز نجوم الأهلي. هذه الخطوة تأتي ضمن جهود النادي لتقوية تشكيلته وتحقيق نتائج إيجابية في المنافسات القادمة.

كتب محمد سعد – تتصاعد حدة المنافسة بين أندية دوري روشن السعودي على ضم أبرز المواهب الشابة، وذلك مع انطلاق فترة الانتقالات الشتوية الحالية، وفي هذا السياق تردد اسم نادي القادسية بقوة في الأيام الأخيرة، حيث يسعى لإحداث ضجة في سوق الانتقالات بصفقة قد تكون الأبرز في هذا الميركاتو.

وكشفت بعض المصادر عن دخول نادي القادسية في مفاوضات جادة مع نادي الأهلي لضم أحد أبرز نجومه الشبان.

وأكدت هذه المصادر أن اللاعب المقصود هو رامز العطار، الذي يعتبر من أبرز المواهب الصاعدة في الكرة السعودية.

وذكرت التقارير أن القادسية قدم عرض مالي كبير لضم العطار، حيث يسعى النادي لتدعيم صفوفه بلاعبين شباب موهوبين.

ويحرص نادي الأهلي على الحفاظ على خدمات لاعبه الشاب، إلا أن العرض المالي الكبير الذي قدمه القادسية قد يجعل الصفقة صعبة، ويبقى الملف معلق لحين حسم المفاوضات بين الطرفين.

إذا نجح القادسية في إتمام الصفقة، فإنها قد تكون خطوة فارقة في مسيرته خلال هذا الموسم، مع توقعات بتأثير كبير للنجم المنتقل على أداء الفريق.