دليلك الشامل لتنظيف الثلاجة بسهولة ودون عناء

تنظيف الثلاجة يعد من المهام المنزلية الأساسية للحفاظ على نظافتها وصحة الأطعمة المخزنة بداخلها. من خلال خطوات بسيطة ومنظمة، يمكنك تنظيف الثلاجة بالكامل دون عناء وبنتائج مثالية، لتبقى نظيفة وخالية من الروائح الكريهة.
كتب محمد سعد – تنظيف الثلاجة، الثلاجة من أكثر الأجهزة الكهربائية التى تستخدم دائما داخل كل منزل فيجب العناية الشديدة بها والحفاظ على نظافتها ورائحتها طوال الوقت، حيث أن أغلب السيدات تعاني دائما من الروائح الكريهه التي تصدرها ثلاجتها، فالبعض منهم لا يستطيع الوصل إلي السبب الرئيسي الذي يغير طعم ورائحة الطعام، فيرجع ذلك لعدة أسباب أبرزها، وضع اللحوم مجمدة بالفريزر حتى لا تتسبب دمائها في تغير رائحة الثلاجة ويفضل أستخدامه أول بأول، أما الدواجن فيجب أن تنظف جيداً وتصفيتها من الماء قبل وضعها بالفريزر فتأكدي من غلق الكيس بأحكام فهي من الأشياء التي تغير رائحة الثلاجة.
طريقة تنظيف الثلاجة بأسهل الطرق دون عناء
أما الخضروات والفاكه والأطعمة المطبوخة عليكي أولا وضع الخضروات والفواكه بعد غسلها وتجفيفها في علب بلاستيكية محكمة الغلق، حتى لا تفسد سريعا من الأكياس، فيجب عليكي مراقبتهم أول بأول، أما الأطعمة المطبوخة لا تتركيها لفترات طويلة داخل الثلاجة حتى لا تفسد فيمكنك الأحتفاظ بها في أكياس بلاستيكية وضعيها في الفريزر حتى تستخدمها مرة أخرى، وإليكم في السطور التالية كيف يمكنكم تنظيف الثلاجة دون عناء من الألف إلى الياء.
كيفية تنظيف الثلاجة من الألف إلى الياء
- كوب صابون سائل.
- ملعقة كبيرة بيكربونات الصوديوم.
- ماء فاتر.
- ثلاث ملاعق كبيرة خل أبيض.
- منشفة نظيفة.
- سلك مواعين.
خطوات التنظيف
- في البداية افصلي التيار الكهربائي عن الثلاجة واتركيها لمدة ساعة حتى يذوب الثلج المجمد إذا وجد.
- ومن ثم قومي بإخراج كافة الأطعمة الموجودة بداخل الثلاجة، وقومي بفرزهم جيدا.
- تخلصي من الطعام الفاسد وضعيه داخل أكياس بلاستيكية، وأحكمي غلقهم جيداً.
- بعد ذلك قومي بفك العلبة الموجودة بالخلف حتى تتخلصى من الماء الزائد الناتج عن فصل الثلاجة.
- اغسلي العلبة جيدا بعد أفرغها من الماء المتسخة، ثم ضعيها في مكانها الصحيح.
- بعد ذلك استخدمي سيخا حديدا لتسليك مجري الصرف، فهو سبب من أسباب انبعاث الروائح الكريهه، حيث يتجمع به الدم المجمد من اللحوم قبل تجمدها.
- اسكبي القليل من الماء في الفتحات حتى تتخلص من أي شوائب عالقة، قومي بنزع القالب الموجود بالخلف وأفرغي الحاوية الموجودة بالخلف.
- عليك غسلها بالماء والخل والصابون حتى تتخلص من الروائح الكريهه والدم المجمد.
- قومي بإزالة جميع الرفوف الموجودة ومن ثم اخلطي جميع المكونات التى قمنا بذكرها بالأعلى.
- اغمسي قطعة من سلك المواعين وأفركي جميع الأماكن المتسخة الملطخة بالدهون.
- اغسلي بعد ذلك الأرفف ثم أشطفيهم تحت الماء الجاري، وضعيهم جنبا.
اغسلي الأبواب من الداخل والخارج ثم امسحيهم بمنشفة مغموسة بالماء والخل حتى تتخلص من الروائح الكريهه.
- رصي أرفف الثلاجة في أماكنهم الصحيحة، ويمكنك وضع قطع الفحم ووزعيهم في باب الثلاجة.
- ثم رصي بعد ذلك الخضروات والفواكه في علب بلاستيك حتى لا تفسد سريعاً.
- تخلصي من أي أكياس كانت موجودة داخل الثلاجة ورصي ما بداخلها بعلب محكمة الغلق.
- وأخيرا يجب عليك المداومة على نظافة ثلاجتك وكرري ما سبق عند تنظيفها.
باتباع هذه الخطوات السهلة، يمكنك الحفاظ على نظافة ثلاجتك وصحة أسرتك. اجعل تنظيف الثلاجة مهمة منتظمة لضمان كفاءة أدائها وطول عمرها.
تعليقات