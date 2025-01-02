طريقة سهلة لتحضير فاصوليا بيضاء باللحم بتكلفة منخفضة ومذاق شهي

استعدي لتقديم وجبة لذيذة ومغذية لعائلتك من الفاصوليا البيضاء باللحم، بطريقة سهلة وسريعة وبأقل تكلفة. هذه الوصفة تجمع بين الطعم الرائع والقيمة الغذائية العالية، لتكون خيارًا مثاليًا على مائدتك اليومية.

كتب محمد سعد – فاصوليا بيضاء باللحم من الأكلات الرئيسية اللذيذة والشهية التي تقدم على وجبة الغداء مع الأرز بالشعيرية، وهي محببة ومفضلة لدى الصغار والكبار، كما أنها مغذية ومفيدة من الناحية الصحية، وغنية بالقيمة الغذائية أيضًا، لذا تحرص الكثير من ربات البيوت على تحضيرها وتقديمها لأفراد أسرتهم، بالإضافة إلى أنها سهلة وسريعة التحضير، ومكوناتها غير مكلفة، وفيما يلي متابعينا سوف نقدم لكم في هذا المقال من خلال موقع الكويت الإخباري عمل فاصوليا بيضاء باللحم بطريقة سهلة وسريعة، وبألذ الوصفات.

مكونات فاصوليا بيضاء باللحم

سوف نتعرف فيما يلي على مكونات فاصوليا بيضاء باللحم، وهي مكونات بسيطة، ومتوفرة في كل بيت، وغير مكلفة، وهي كالآتي:

كوب ونصف من الفاصوليا.

حبة بصل مفرومة ناعم.

5 ملاعق كبيرة من الزيت.

300 جم من لحم العجل مقطع مكعبات صغيرة.

ملعقة كبيرة من صلصة الطماطم المركزة (معجون الطماطم).

ملعقة كبيرة من هريسة الفلفل الأحمر.

لتر من الماء الساخن.

ملعقة صغيرة من الملح.

ملعقة صغيرة من الفلفل الأحمر.

طريقة التحضير

سوف نتعرف فيما يلي على طريقة تحضير فاصوليا بيضاء باللحم بخطوات سهلة وبسيطة، وبطريقة شهية، وبدون مجهود كبير، وفي وقت قصير، وهي كالآتي: