طريقة عمل بسكويت الشاي الاقتصادي بأبسط المكونات لإسعاد عائلتك

استعدي لتحضير بسكويت الشاي الاقتصادي بأقل التكاليف وأبسط المكونات المتوفرة في منزلك. وصفة سهلة وسريعة تمنحك حلوى لذيذة تسعد أطفالك وتزين أوقاتهم مع كوب شاي دافئ.

كتب محمد سعد – بسكويت الشاي أساسي مع كوب من الشاي الساخن، ليشكل كلاهما المزيج الأروع على الإطلاق، ويتناسب لتناوله كوجبة للفطور بدلًا من وجبات الفطور التقليدية، كما يمكن تناوله في أي وقت خلال اليوم، والأروع في طريقة التحضير التي نقدمها لكم هو بساطة المكونات، فيحضر بدون زبدة أو سمنة، ومن خلال إضافة مكونات محدودة ومع ذلك فإن النتيجة النهائية هى بسكويت هش ولذيذ، مع امكانية تحضيره بالفانيليا فقط أو نكهة الشوكولاتة اللذيذة أيضًا.

بسكويت الشاي الاقتصادي

تحضير بسكويت الشاي لا يتطلب مكونات مكلفة، انما يحضر باستخدام نصف كوب من السكر البودرة، نصف كوب من الزيت، 3 أكواب من الدقيق، بيضة واحدة، باكت من الفانيليا، ملعقة صغيرة من البيكنج بودر، ملعقتين كبيرتين من النشا، 3 ملاعق من الحليب، مع اتباع طريقة التحضير كما هى موضحة في التالي.

نخلط السكر البودرة مع الزيت والبيض والفانيليا، باستخدام المضرب اليدوي إلى أن تختلط كافة المكونات معًا.

نضيف خليط مكون من الدقيق مع النشا إلى الخليط السابق، ونقلب مرة أخرى باستخدام المضرب اليدوي، مع إضافة الحليب أثناء الخلط.

يتم خلط مكونات عجينة بسكويت الشاي إلى أن تمتزج المكونات، وتتكون عجينة متماسكة.

بمجرد أن تصبح عجينة البسكويت جاهزة يمكنك البدء في تشكيلها، وهناك طرق عديدة لذلك حسب الرغبة، وأسهلها هى طريقة استخدام الملعقة والمضرب اليدوي للتشكيل، بحيث نأخذ قطعة من العجينة باستخدام الملعقة، ونشكلها على شكل كرة، ونضغط عليها باستخدام المضرب اليدوي إلى أن يظهر شكل جميل يزين الطبقة العلوية من البسكويت.

يمكنك أيضًا تشكيل البسكويت على شكل مربع مع استخدام الشوكة ليأخذ شكل البسكويت الجاهز.

يتم تكرار نفس الخطوات في العجينة بأكملها، وينقل البسكويت إلى صواني الفرن المدهونة باستخدام ملعقة من الزيت.

توضع صينية البسكويت في فرن ساخن على درجة حرارة متوسطة، ويستغرق مدة من 10 دقائق إلى 15 دقيقة لكي ينضج بالكامل.

بسكويت الشاي بالشوكولاتة

لتحضير بسكويت الشاي مع إضافة نكهة الشوكولاتة اللذيذة، يتم إضافة ملعقتين من الكاكاو الخام الغير محلى إلى المكونات في وصفة بسكويت الشاي السابقة، مع مراعاة أن يكون نوعه جيد لكي تكون نكهة الشوكولاتة واضحة ولذيذة، مع إضافة ملعقتين من الزيت وخلطها مع باقي المكونات، ومن ثم يشكل البسكويت بالطريقة المفضلة لديك ويوضع في الفرن إلى أن ينضج.