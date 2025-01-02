رابط التقديم على وظائف الحرس الوطني 1446 لحملة الثانوية العامة وما يعادلها

أعلنت وزارة الحرس الوطني عن فتح باب التقديم لوظائفها للعام 1446، مخصصة للرجال من حملة شهادة الثانوية العامة وما يعادلها. يمكن للراغبين التقديم إلكترونيًا عبر الرابط الرسمي للوزارة، مع الالتزام بالشروط المحددة لضمان القبول.

كتب محمد سعد – تفعيل رابط وظائف الحرس الوطني 1446، للتقديم على الوظائف العسكرية رجال، من حملة الشهادة الثانوية العامة وما يعادلها بمختلف مناطق المملكة العربية السعودية، وذلك خلال الفترة من يوم الأحد الموافق 5 يناير 2025، الموافق 5 رجب 1446، في تمام الساعة التاسعة صباحاً، ويستمر التقديم حتى يوم الخميس الموافق 9/1/2025، الموافق 9/7/1446، في تمام الساعة الثانية ظهراً، على أن تتوافر لدي المتقدمين عدة شروط سنوضحها فيما يلي، وسيتم فرز واختيار من تنطبق عليهم شروط ومعايير الوظيفة المتقدم عليها لاستكمال إجراءات التوظيف، ويجب على المتقدمين اجتياز المقابلة الشخصية والاختبارات المخصصة للوظيفة المتقدم عليها.

رابط وظائف الحرس الوطني 1446

للتقديم على الوظائف العسكرية بالحرس الوطني، يجب الدخول على الرابط الإلكتروني التالي واتباع الخطوات الموضحة فيما يلي.

الدخول على الموقع الإلكتروني “jobs.sang.gov.sa“.

الضغط على تسجيل دخول ليتم تحويلك لبوابة النفاذ الوطني.

يتم كتابة اسم المستخدم وكلمة المرور.

ثم الضغط على تسجيل دخول.

الاطلاع على الوظائف والتخصصات المطلوبة.

مطالعة الشروط والأحكام والموافقة عليها.

ملء استمارة التقديم بالبيانات كاملة وصحيحة.

الضغط على حفظ ثم إرسال.

شروط التقديم على وظائف الحرس الوطني

حددت وزارة الحرس الوطني عدة شروط للتقديم على الوظائف العسكرية لديها وهي.

أن يكون المتقدم سعودي الأصل والمنشأ ويستثني من نشأ مع والديه خارج المملكة لخدمة الوطن. يكون حسن السيرة والسمعة والسلوك، وغير محكوم عليه في قضية مخلة بالشرف والأمانة أو بحد شرعي. أن يكون لائقاً طبياً للخدمة العسكرية. ألا يقل طول المتقدم عن 160 سم وتناسب الوزن مع الطول. لا يقل عمر المتقدم عن 18 عام ولا يزيد عن 30 عام. ألا يكون متزوج من غير سعودية. أن يكون حاصلاً على المؤهل المطلوب للوظيفة. في حالة حصول المتقدم على المؤهل من خارج المملكة عليه تقديم معادلة مصدق عليها من وزارة التعليم. ألا يكون المتقدم يعمل في القطاع الحكومي أو سبق له التعيين في وظيفة تخضع للنظام العسكري. اجتياز المقابلة الشخصية واختبارات القبول المحددة للوظيفة المتقدم عليها. في حال وجود دورات في التخصص والمجال المتقدم عليه يجب إرفاقها أثناء التسجيل. تسجيل البيانات يجب أن يكون صحيح وكامل وفي حالة وجود اختلاف سيتم الاستبعاد. الوظائف المطلوبة نوضح لكم فيما يلي مسميات وظائف الحرس الوطني 1446 المطلوب التقديم عليها. محلل نظم.

فني شبكات حاسب آلي.

مشغل حاسب آلي.

فني صيانة حاسب آلي.

اتصالات.

صيانة طائرات.

ميكانيكي سيارات.

القوي الكهربائية.

التبريد والتكييف.

تقنية إلكترونيات صناعية وتحكم آلي.

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