كيفية تقديم طلبات النقل الخارجي للمعلمين في سلطنة عُمان 2025 عبر portal.moe.gov.om

أعلنت وزارة التربية والتعليم في سلطنة عُمان عن فتح باب التقديم على طلبات النقل الخارجي للمعلمين للعام 2025. يمكن للمعلمين الراغبين في تقديم طلباتهم الدخول إلى البوابة الإلكترونية الرسمية للوزارة عبر الرابط portal.moe.gov.om، مع اتباع التعليمات المعلنة لضمان إتمام العملية بنجاح.

كتب محمد سعد – أعلنت وزارة التربية والتعليم بسلطنة عمان، عن فتح رابط طلبات النقل الخارجي للمعلمين 2025- 2026، للتقديم وفق عدة ضوابط وخطوات ليكون التسجيل صحيح، ويأتي هذا الإعلان ضمن حرص الوزارة على مراعاة الحالات التي ينطبق عليها النقل الخارجي، والعمل على توفير سبل الراحة للهيئات التعليمية، بما يساعد على زيادة عطاء المعلمين لعملهم والإتقان في تقديم المعلومة للطلاب، وحددت الوزارة موعد بداية ونهاية التسجيل، بحيث يبدأ من يوم الثلاثاء الموافق 1/1/2025، ويستمر حتى يوم الجمعة الموافق 31/1/2025، ونوضح لكم فيما يلي التفاصيل.

رابط طلبات النقل الخارجي للمعلمين عمان 2025

قامت وزارة التربية العمانية بالإعلان عن فتح التقديم لطلبات النقل الخارجي للهيئات التعليمية 2025، وحددت رابط إلكتروني لتسجيل الطلبات وهو كما يلي.

الدخول على الموقع الإلكتروني “portal.moe.gov.om“.

كتابة اسم المستخدم وكلمة المرور.

النقر على دخول مستخدم.

تعبئة استمارة التقديم ومراجعة البيانات الموجودة على الموقع شخصياً.

تحديد الرغبات حسب الأولوية.

إرفاق المتطلبات المطلوبة لاستكمال الطلب.

مراجعة الطلب جيداً قبل الضغط على إرسال.

الأحكام العامة لتقديم طلبات النقل للهيئات التعليمية عمان وضحت وزارة التربية والتعليم العمانية الأحكام العامة التي تنطبق على حالات تقديم طلبات النقل للهيئات التعليمية وهي. يتم تحديد تقديم الطلب بتاريخ موحد لكل عام ميلادي. تحديد الحالات الصحية بواسطة الجهات الطبية المختصة، من خلال تقرير طبي موضح به الحالة الصحية ونوع المرض ويرفق بطلب النقل. تقوم الوزارة بالاسترشاد بالجهات الصحية المختصة للوقوف على نمط الحالة الواجب مراعاتها عند النقل. يكون تقديم طلب النقل إلكترونياً ولا يتم قبول الطلب ورقياً. يتم تجديد البيانات سنوياً حتى لا يعتبر طلب النقل ملغياً. يعتد بالبيانات والرغبات المسجلة في طلب النقل فقط دون غيرها. لا تقبل أي تعديلات على طلب النقل بعد شهر ديسمبر من كل عام، على أن تنظر على العام الذي يليه. يلزم إرفاق حالات “الزواج، الطلاق، الترمل، الوفاة، الحالات المرضية، شهادات الميلاد للأبناء” مع طلب النقل. التقدم بطلب النقل بالتبادل عن طريق المدارس التي يعمل بها الطرفان، على أن تعتمد من مديري المدارس بالنسبة للنقل الداخلي، ومديري المنطقتين بالنسبة للنقل الخارجي. استمارة النقل الخارجي لا تتعارض مع استمارة النقل الداخلي. استقبال طلبات التبادل يكون بعد صدور نشرة التنقلات وليس قبلها. تتم حركة النقل الخارجي مع نهاية العام الدراسي وبين الفصليين الدراسيين فقط. مراعاة عدم تجميع الموظفين ذوي الاحتياجات الخاصة في المدرسة الواحدة. يتعذر إلغاء قرارات النقل بعد صدورها. يعد طلب النقل لاغياً في حالة تراجع أحد الطرفين عن رغبته في النقل قبل صدور قرار النقل.

لا تفوت فرصة التقديم على النقل الخارجي للعام 2025. اطلع على الشروط والإجراءات من خلال البوابة الإلكترونية portal.moe.gov.om وسجل طلبك الآن.