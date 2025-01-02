“البلديات والإسكان” تُعلن تحديث اشتراطات محلات التزيين النسائي ومراكز الاسترخاء

أعلنت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان عن تحديث اشتراطات محلات التزيين النسائي ومراكز الاسترخاء، بهدف تحسين جودة الخدمات المقدمة وضمان الالتزام بالمعايير الصحية والتنظيمية. التحديثات الجديدة تهدف إلى تعزيز بيئة عمل آمنة وعصرية تلبي احتياجات العملاء.

كتب محمد سعد – قامت وزارة البلديات والإسكان بالمملكة العربية السعودية بالإعلان عن تحديث اشتراطات محلات التزيين النسائي ومراكز الاسترخاء وذلك في ضوء جهودها المبذولة لتطوير هذه المجالات في الدولة بما يتناسب مع أعلى معايير الجودة المحلية والعالمية وهذا بدوره يساهم في تعزيز بيئة العمل التجاري، وتتطلع التحديثات الجديدة إلى تحسين مستوى الخدمات التي يتم تقديمها إلى المواطنين والتأكد من امتثال أصحاب تلك المشروعات إلى القوانين واللوائح وبالتالي تضمن الوزارة تقديم خدمات آمنة بنسبة عالية لكافة الأفراد.

تحديث اشتراطات محلات التزيين النسائي

وقد أشارت الوزارة أن الضوابط الجديدة التي تتعلق بمحلات التزيين النسائي في المملكة اشتملت على العديد من المتطلبات وخصوصًا تلك التي تتعلق بالحصول على التراخيص، لافتةً إلى ضرورة موافقة الدفاع المدني لتمكين المواطنين من إصدار أو تجديد التراخيص، كما ينبغي أن يكون لدى المواطن سجل تجاري ساري المدة صادر من الجهات المختصة ويتضمن على كافة المعلومات المطلوبة المتعلقة بهذا النشاط.

وأكدت أيضًا على ضرورة توافر المتطلبات العامة لإصدار التراخيص من بينها أن تكون واجهة المراكز الخاصة بالتزيين النسائي مصممة من الزجاج المعتم أو الشفاف، وأن تكون القطعة المخصصة لاستقبال الزوار منفصلة عن باقي الأماكن، والاهتمام بتركيب لافتة تمنع دخول الرجال إلى المركز.

كما اشتملت التحديثات الجديدة على منع تقديم أي خدمة منزليًا إلا عقب الحصول على ترخيص وذلك من خلال تسجيل الدخول لمنصة بلدي الإلكترونية التابعة للوزارة، والحصول على موافقة رسمية.

الاشتراطات المحدثة لمراكز الاسترخاء

وقد أكدت الوزارة أنها قامت بتحديث اشتراطات الحصول على تراخيص لمراكز الاسترخاء والعناية بالجسم في المملكة، وأما عن أبرز المتطلبات فهي كما يلي:

الموافقة على منع استخدام أي منتج غير مصرح به أو مجهول.

منع استخدام أي منتج من المنتجات التي تشتمل مكوناتها على أي مادة دوائية.

ضرورة تعقيم جميع الأدوات التي يتم استخدامها للزوار.

والموافقة على عدم تقديم الخدمات في أي مكان خارج المركز إلا بعد الحصول على ترخيص مخصص، كما تضمنت الاشتراطات المحدثة على ضرورة الحصول على مفتاح أساسي يمكن استخدامه في فتح جميع الأبواب بالمركز.