التشكيل المتوقع للأهلي أمام شباب بلوزداد في دوري أبطال إفريقيا وموعد اللقاء المرتقب

يستعد النادي الأهلي المصري لمواجهة حاسمة أمام شباب بلوزداد الجزائري ضمن منافسات دوري أبطال إفريقيا. تأتي هذه المباراة في إطار الجولة المرتقبة التي تحظى بمتابعة جماهيرية كبيرة، مع توقعات بتشكيل قوي من جانب الأهلي لتحقيق الفوز وتعزيز حظوظه في البطولة.

كتب محمد سعد – يبحث عشاق القلعة الحمراء عن التشكيل المتوقع للأهلي أمام شباب بلوذداد، في دوري أبطال أفريقيا دور المجموعات للجولة الرابعة، وموعد المباراة والقنوات المجانية الناقلة للقاء الهام والمرتقب الذي لا يقبل القسمة على أثنين، خاصة للفريق الجزائري الذي يحتل المركز الثالث في المجموعة برصيد 3 نقاط فقط، وخسارته من الأهلي تجعل فرصه للتأهل عن المجموعة قليلة جداً ويحتاج لمعجزة للتأهل، الأهلي هو الأخر يريد مواصلة سلسلة اللاهزيمة بعد أن وصل للمباراة رقم 27 بدون هزيمة في بطولة دوري أبطال أفريقيا، ويرغب في زيادة رقم المباريات إلي أبعد نقطة، تقام المباراة الجمعة 3 يناير علبى ملعب 5 جويلية، في تمام الثامنة مساءً بتوقيت الجزائرؤ العاصمة التاسعة بتوقيت القاهرة.

التشكيل المتوقع للأهلي أمام شباب بلوذداد

من المؤكد أن يكون محمد الشناوي هو الحارس الأساسي للأهلي أمام شباب بلوذداد، بعد أن غاب عن الفريق في المباراة الأخيرة للأهلي في الدوري أمام أنبي التي أنتهت بالتعادل السلبي بدون أهداف، والتشكيل المتوقع للأهلي في المباراة كما يلي.

حراسة المرمى : – محمد الشناوي.

خط الدفاع : يحيى عطية الله/ أكرم توفيق/ أشرف داري/ رامي بيعة.

خط الوسط : أحمد نبيل كوكا/ أمام عاشور/ مروان عطية/ حسين الشحات/ بيرسي تاو.

الهجوم : وسام أبوعلي.

ترتيب مجموعة الأهلي في دوري أبطال أفريقيا

قبل الجولة الرابعة يتصدر الأهلي المجموعة برصيد 7 نقاط، جمعهم من خوض 3 مباريات فاز في 2 وتعادل في 1 أمام أورلاندو، بينما فريق شباب بلوذداد في المركز الثالث في المجموعة برصيد 3 نقاط فقط، وفيما يلي ترتيب كامل المجموعة.

الأهلي : 7 نقاط. أورلاندو : 5 نقاط. شباب بلوذداد : 3 نقاط. استاد أبيدجان : نقطة واحدة.

حكم مباراة الأهلي وشباب بلوذداد الجزائري

أعلنت لجنة الحكام في الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، عن أختيار الحكم الدولي الصومالي عمر عبد القادر أرتان لإدارة المباراة، يعاون طاقم صومالي بالكامل.

بطاقة المباراة

بعد أن قدمنا بتشكيل المتوقع للأهلي أمام شباب بلوذداد، نقدم ملخص اللقاء.