القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الأهلي وشباب بلوزداد اليوم في دوري أبطال إفريقيا

يستعد النادي الأهلي المصري لمواجهة حاسمة أمام شباب بلوزداد الجزائري ضمن منافسات دوري أبطال إفريقيا. تأتي هذه المباراة في إطار الجولة المرتقبة التي تحظى بمتابعة جماهيرية كبيرة، مع توقعات بتشكيل قوي من جانب الأهلي لتحقيق الفوز وتعزيز حظوظه في البطولة.

كتب محمد سعد – البحث على أشدة عن القنوات المفتوحة الناقلة مباراة الأهلي ضد شباب بلوذداد اليوم في بطولة دوري أبطال أفريقيا، لحساب الجولة الرابعة من دور المجموعات، خاصة بعد النتيجة القاسية في الجولة الثالثة التي حقق فيها ملك أفريقيا النادي الأهلي الفوز على فريق شباب بلوذداد بنتيجة كبيرة 6-1 في ملعب القاهرة الدولي، ليصل للنقطة السابعة ويتصدر المجموعة وبات قريب من التأهل للدور الثاني في حالة تحقيق الفوز اليوم على شباب بلوذداد في عقر داره، أما أصحاب الأرض اليوم فلا بديل أمامهم سوى الفوز في حالة أن أرادوا مواصلة المشوار في البطولة، وفيما يلي القنوات المفتوحة الناقلة مباراة الأهلي ضد شباب بلوذداد اليوم وموعد اللقاء وكافة التفاصيل.

موعد مباراة الأهلي وشباب بلوذداد

حثت الإدارة للفريق الجزائري الجماهير على الحضور في ملعب المباراة من أجل تشجيع الفريق للفوز وتصحيح المسار في البطولة، وحددت موقع حجز التذاكر التالي للجمهور digiticket، كما أعلنت ألأن أسعار التذاكر هي 500 د ج وفيما يلي توقيت المباراة.

19:00 : بالتوقيت الدولي.

20:00 : الساعة الثامنة مساءً بتوقيت الجزائر.

21:00 : التاسعة مساءً بتوقيت جمهورية مصر العربية.

22:00 : الساعة العاشرة بتوقيت مكة المكرمة/ الكويت/ قطر/ البحرين/ الأـردن.

ما هي القنوات المفتوحة الناقلة مباراة الأهلي ضد شباب بلوذداد اليوم ؟

النقل التلفزيوني الفضائي بصورة حصرية لقنوات بي إن القطرية، التي أعلنت عن نقل مباراة الأهلي وشباب بلوذداد على الهواء مباشرة على قناة bein sports hd 2 بتعليق عصام الشوالي، أما القناة المفتوحة المجانية التي ستنقل اللقاء فهي قناة الجزائرية الأرضية، للجمهور الجزائري داخل الجزائر فقط.

تردد قناة الأرضية الجزائرية المجانية الناقلة للمباراة

تنقل الأرضية الجزائرية جميع مباريات الفرق والمنتخبات الجزائرية لمختلف الأعمار عبر التردد الأرضي، ويمكنكم أستقطابها عبر أتباع الخطوات البسيطة التالية.

من الرمود كنترول أضغط على كلمة الإعدادات. حدد القمر الصناعي نايل سات 101. أكتب اسم القناة. سجل التردد الخاص بالقناة وهو 11680/ وسجل الاستقطاب عمودي/ 27500 معامل التصحيح. سجل شفرة القناة التالي 1100001100000000.

مباراة الأهلي وشباب بلوذداد في دوري أبطال أفريقا

مباراة الأهلي وشباب بلوذداد هامة للفريقين بغض النظر عن أنها مباراة التأهل للأهلي في حالة الفوز، فهو يسعى لمواصلة الاهزيمة في البطولة، فالفريق لم يهزم في 27 مباراة متتالية في دوري أبطال أفريقيا، ويسعى لمواصلة السلسلة لأطول عدد ممكن من المباريات.