موعد مباراة يوفنتوس وميلان في نصف نهائي السوبر الإيطالي والتشكيل المتوقع

تتجه أنظار عشاق كرة القدم الإيطالية إلى مواجهة نارية بين يوفنتوس وميلان في نصف نهائي كأس السوبر الإيطالي. المباراة المرتقبة تعد فرصة لعملاقي الكرة الإيطالية للتأهل إلى النهائي، وسط توقعات بتشكيلات قوية من الفريقين لخوض هذه المواجهة الحاسمة.

كتب محمد سعد – تترقب جماهير الكرة العالمية موعد مباراة يوفنتوس وميلان في الدور نصف النهائي لبطولة السوبر الإيطالي التي تستضيفها المملكة العربية السعودية، اللقاء المنتظر سيقام على ملعب نادي النصر الأول بارك في تمام الساعة الثامنة بتوقيت مكة المكرمة، الفريقين سيلعبان بهدف مشترك وهو الفوز والتأهل للمباراة النهائية وتاريخ مواجهات الفريقين في بطولة السوبر، وكافة التفاصيل فتابعونا.

موعد مباراة يوفنتوس وميلان في السوبر الإيطالي

قبل أن نقدم لكم موعد المواجهة نقدم لكم تاريخ مواجهات الفريقين في بطولة السوبر الإيطالي، فبالبحث في التاريخ وجد أن الفريقين تقابلا قبل هذه المباراة 3 مرات، حقق اليوفي الفوز في مباراتين، بينما فاز ميلان في مباراة واحدة.

19:00 : السابعة مساءً بالتوقيت الدولي

20:00 : الثامنة مساءً بتوقيت أم القرى مكة المكرمة/ الكويت/ قطر/ البحرين.

21:00 : الساعة التاسعة مساءً بتوقيت جمهورية مصر العربية/ ليبيا/ السودان.

22:00 : الساعة العاشرة مساءً بتوقيت دولة الإمارات العربية المتحدة/ سلطنة عمان.

القنوات الناقلة للسوبر الإيطالي

تنقل مباراة يوفنتوس ضد ميلان في السوبر الإيطالي من خلال قنوات ssc الرياضية السعودية، كما يمكنكم مشاهدة المباراة عبر تطبيق شاهد VIP عبر الإنترنت.

التشكيل المتوقع ليوفنتوس ضد ميلان

حراسة المرمى : ميكيل دي غيريغوريو.

خط الدفاع : نيكولا سافونا/ فيدريكو جاتي/ بيير كالولو/ وستون ميكيني.

خط الوسط : مانويل لوكاتيلو/ كيفرين تورام/ فرانسيسكو كونسيساو.

خط الهجوم : صامول مبانجولا/ دوشان فلاهوفيتش.

التشكيل المتوقع لميلان ضد يوفنتوس اليوم

حراسة المرمى : مايك ماينان.

خط الدفاع : أميرسون رويال/ ماتيا غابيا/ مالك ثياو/ ثيو هيرنانديز.

خط الوسط : صامويل تشوكويزي/ تين / إيمليانو خمنيز.

خط الهجوم : الفارو موريتا.

موعد مباراة يوفنتوس وميلان اليوم في السوبر

يقام السوبر الإيطالي من اربع فرق وهم ( يوفنتوس/ ميلان/ إنتر ميلان/ أتلانتا) يتقابل كل فريقين والفائز يلاقي الفائز على اللقب في النهائي.

بطاقة المباراة

المباراة : يوفنتوس& ميلان.

المنافسة : نصف نهائي كأس السوبر الإيطالي.

الموعد والتوقيت : الجمعة 3 يناير الساعة 20:00 بتوقيت أم القرى مكة المكرمة.

القنوات الناقلة : تنقل مباريات السوبر عبر قنوات SSC الرياضية السعودية/ منصة شاهد.

الملعب : الأول بارك.