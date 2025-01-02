تخفيضات كبرى من مكتبة جرير: خصومات مميزة على الجوالات والكمبيوترات المحمولة

أعلنت مكتبة جرير عن انطلاق حملة تخفيضات كبرى تشمل الجوالات وأجهزة الكمبيوتر المحمول. هذه العروض الحصرية توفر للعملاء فرصة مثالية للحصول على أحدث الأجهزة التقنية بأسعار مخفضة ومناسبة لجميع الفئات.

كتب محمد سعد – تخفيضات مكتبة جرير الكبرى تشتمل على العديد من العروض على الأجهزة الإلكترونية ومن بينها الهواتف الذكية وأجهزة الكمبيوتر المحمول، وتعتبر جرير من أهم منافذ البيع المتخصصة في بيع الإلكترونيات والكتب والعديد من الأغراض التي يحتاج إليها الطلاب والأسر في المملكة العربية السعودية وتهتم المكتبة بتقديم عروض جديدة بين الحين والآخر بجانب العروض الأسبوعية، وقد بدأت تخفيضات جرير الكبرى من يوم 23 من شهر ديسمبر وتستمر حتى يوم 7 من شهر يناير 2025 الجاري.

تخفيضات مكتبة جرير الكبرى

في مجلة تخفيضات مكتبة جرير الكبرى هناك خصومات رائعة على العديد من الهواتف الذكية ومن بينها ما يلي:

خصومات على هاتف هواوي بيورا 70 بمساحة داخلية 256 جيجا بايت وذاكرة عشوائية 12 جيجا بايت رام، فالسعر بعد الخصم 1868.7 ريال سعودي غير شاملة للضريبة المضافة.

كما يوجد خصم آخر على هونر اكس 9 بي الجيل الخامس بمساحة داخلية 256 جيجا ايت وذاكرة عشوائية 8 جيجا بايت رام فقد أصبح سعره بعد الخصم 694.68 ريال سعودي غير شاملة للضريبة المضافة.

وهناك أيضًا هاتف شاومي ريدمي 13 الذي يعمل بتقنية الجيل الرابع ويحتوي على مساحة داخلية 256 جيجا بايت وذاكرة عشوائية 8 جيجا بايت رام فيمكن الحصول عليه في تخفيضات مكتبة جرير الكبرى بسعر 477.39 ريال سعودي.

وهناك عرض على جهاز سامسونج جالكسي اس 24 الترا ليصبح سعره 3694 ريال سعودي غير شاملة للضريبة لنسخة 512 جيجا بايت.

عروض جرير الكبرى على اللابتوبات

كما يوجد تخفيضات أخرى على أجهزة الكمبيوتر المحمول للعديد من الشركات العالمية، ومن بينها ما يلي:

خصم على لاب توب اتش بي انتل كور آي 7 وذاكرة عشوائية 16 جيجا بايت رام وقد أصبح سعره بعد الخصومات 2260 ريال سعودي غير شاملة للضريبة المضافة.

ويوجد عرض على لاب توب ألعاب اتش بي فيكتوس انتل كور آي 7 وقد أصبح سعره 3477 ريال سعودي غير شاملة للضريبة المضافة. وهناك أيضًا عرض على لاب توب اتش بي بافيليون بلس الذي يدعم تقنيات الذكاء الصناعي وانتل كور ألترا 5 وذاكرة عشوائية 16 جيجا بايت رام وسعره بعد التخفيضات 2868 ريال سعودي غير شاملة لضريبة القيمة المضافة، ويوجد جهاز أيسر أسباير لايت بسعر 1825 ريال سعودي ولا يشتمل السعر على ضريبة القيمة المضافة.

لا تفوّت فرصة الاستفادة من تخفيضات مكتبة جرير الكبرى، واستعد للحصول على الأجهزة التي تحتاجها بأفضل الأسعار.