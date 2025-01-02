الداخلية السعودية تنفذ حكم القتل في مقيم مصري بتبوك: التفاصيل والأسباب

أصدرت وزارة الداخلية السعودية بيانًا رسميًا أعلنت فيه تنفيذ حكم القتل في مقيم مصري بمنطقة تبوك. الحكم جاء بعد إدانته في قضية جنائية خطيرة، في إطار التزام المملكة بتطبيق العدالة وفقًا للشرع والقوانين.

كتب محمد سعد – أصدرت وزارة الداخلية السعودية بيان رسمي بشأن تنفيذ حكم القتل تعزيرًا في مقيم مصري في منطقة تبوك وذلك وجاء البيان كما يلي:

قال الله تعالى ( وَلَا تُفْسِدُواْ فِى الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلاحِهَا )، وقال تعالى ( وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ)، وقال تعالى ( وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفَسَاد ).

وقال تعالى ( إِنَّمَا جَزَاء الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الأَرْضِ فَسَاداً أَن يُقَتَّلُواْ أَوْ يُصَلَّبُواْ أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُم مِّنْ خِلافٍ أَوْ يُنفَوْاْ مِنَ الأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ).

أقدم / حسين – مصري الجنسية – على تهريب أقراص الإمفيتامين المخدر إلى المملكة، وبفضل من الله تمكنت الجهات الأمنية من القبض على الجاني المذكور وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب الجريمة، وبإحالته إلى المحكمة المختصة، صدر بحقه حكم يقضي بثبوت ما نسب إليه وقتله تعزيرًا، وأصبح الحكم نهائيًا بعد استئنافه ثم تأييده من المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعًا.

وقد تم تنفيذ حكم القتل تعزيرًا بالجاني / حسين – مصري الجنسية – يوم الخميس 2 / 7 / 1446هـ الموافق 2 / 1 / 2025م بمنطقة تبوك.

تؤكد وزارة الداخلية حرصها على تحقيق الأمن والعدالة، مع التشديد على ضرورة الالتزام بالقوانين والأنظمة داخل المملكة.