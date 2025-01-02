التسجيل في منصة العمل عن بُعد: فرص لزيادة دخلك بسهولة

إذا كنت تبحث عن وسيلة مرنة لزيادة دخلك، فإن منصة العمل عن بُعد تُقدم لك الفرصة المثالية. من خلال التسجيل على المنصة، يمكنك الوصول إلى وظائف متنوعة تناسب مهاراتك وتتيح لك العمل من أي مكان وبجدول زمني مرن.

كتب محمد سعد – توجه الكثير من الأفراد مؤخرًا إلى أسلوب العمل عن بعد والذي يكون باستخدام بعض المهارات والعلوم التي لا تتطلب التواجد في مكان محدد أو ثابت وهو ما يساعد بشكل كبير على زيادة الدخل بل يمكن أن يكون هو مصدر الدخل الأساسي للبعض، وهناك بالطبع منصات مخصصة لعرض الخدمات والأعمال ومنها العمل عن بعد والتي سنتعرف عليها لاحقًا.

طريقة التسجيل في منصة العمل عن بعد

منصة العمل عن بعد واحدة من أهم المنصات على الإطلاق التي تتبناها المملكة العربية السعودية من خلال وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، ومن خلالها يمكنك عرض خدماتك وأعمالك كما يمكنك أن تبحث عن مُقدم خدمة، ويمكنك التسجيل في المنصة عبر اتباع الخطوات التالية:

التوجه إلى موقع منصة العمل عن بعد من هنا. اختر نوع التسجيل من بين الخيارات المتاحة والتي تتضمن مزود خدمة وصاحب عمل وعامل عن بعد. بعد ذلك يتم تحويلك إلى الصفحة الخاصة بإدخال البيانات. ادخل البيانات المطلوبة منك لإتمام تسجيل الدخول.

ما هي منصة العمل عن بعد

منصة العمل عن بعد التي نتحدث عنها هي منصة أطلقتها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمملكة العربية السعودية بهدف مساعدة الأفراد في زيادة مستوى دخلهم الشهري، وتُعد من المبادرات الوطنية التي أطلقتها الوزارة في سبيل تقليل الفجوة بين الباحثين عن عمل وبين أصحاب العمل في إطار غياب العوائق المتعلقة بوسائل النقل وبين الأبعاد الجغرافية.

كما أن المنصة تلك هدفت أيضًا إلى إيجاد بيئة إلكترونية من خلالها يمكن خلق تعاقد بين الأفراد الباحثين عن عمل وبين من يعرضون الأعمال ويتيحونها.

كيفية تسجيل المنشآت في منصة العمل عن بعد

التسجيل في المنشآت أو أصحاب الأعمال بالمملكة العربية السعودية في منصة العمل عن بعد يمكنك عمل ذلك بشكل إلكتروني من خلال اتباع ما يلي من خطوات:

الدخول إلى منصة العمل عن بعد. سجل وجودك كصاحب عمل. بعد ذلك انقر على أيقونة إنشاء خدمة. قم بملء ملف المنشأة. النقر على إضافة مشروع جديد. قم بملء البيانات المطلوبة. النقر على أيقونة مزود الخدمة. تعاقد مع مزود الخدمة. بإمكانك إنشاء العقود.

شروط الانضمام لمنصة العمل عن بعد كمزود خدمة

من الممكن الانضمام لمنصة العمل عن بعد كمزود للخدمة وهنا تكون قد أصبحت جهة معتمدة من قبل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمملكة العربية السعودية، ومن أهم الشروط المطلوبة لذلك ما يلي:

امتلاك شهادة اشتراك غرفة تجارية.

امتلاك شهادة سجل تجاري.

وجود شهادة توطين.

توفير شهادة التأمينات الاجتماعية.

بالإضافة إلى توفير شهادة ضريبة القيمة المضافة.

امتلاك شهادة زكاة.

يجب أن يكون نطاق الشركة أخضر.

المجال الخاص بالمنشأة في السجل التجاري الخاص بها يجب أن يشمل التوظيف أو إدارة الموارد البشرية أو أيًا مما يخص ذلك ويتعلق به.

يجب ايضًا توفير أداة مراقبة قابلة للربط مع بوابة العمل عن بعد، ومن أهم تلك الأدوات وقت الدخول ووقت الخروج وكذلك عدد المهام الموكلة والمنجزة مع نسبة التفاعل.

دورات منصة العمل عن بعد

توجد مجموعة من الدورات التي يتم تلقيها من خلال منصة العمل عن بعد بالمملكة العربية السعودية، وتشمل الدورات تلك ما يلي:

أمن المعلومات والأمن السيبراني.

الإدارة المالية.

إدارة الأعمال بما يشمل إدارة المخاطر وأساسيات الإدارة.

إدارة المشروعات.

التجارة الإلكترونية وأساسياتها وسلاسل الإمداد.

التأمين ويشمل التأمين على الممتلكات وكذلك أنواع التأمين والتأهيل لتكون مندوب لشركة تأمينات.

التسويق الإلكتروني ومختلف وسائله وأشكاله.

التفاوض ويشمل مفاتيح التفاوض الفعال.

اللغة الإنجليزية شاملة القراءة والاستماع وغيرها.

التواصل في العمل.

المبيعات واساسيات البيع.

تصميم الجرافيك.

تحليل البيانات الإحصائية.

تطوير الذات.

مايكروسوفت أوفيس.

خدمة العملاء.

التواصل مع منصة العمل عن بعد

يمكنك التواصل مع منصة العمل عن بعد من خلال مجموعة من القنوات المتنوعة المتاحة والتي يمكن عبرها طرح الأسئلة والاستفسارات والاطلاع على المستجدات، ومن أهم تلك الوسائل ما يلي:

التعامل مع منصة العمل عن بعد هو ما تعرفنا على طريقة عمله في السابق بما يشمل التسجيل فيها بمختلف الهيئات وكذلك ما تقدمه المنصة من دورات تدريبية وغيرها من المميزات، وننصحكم بالتعامل معها وخوض التجربة.

ابدأ الآن رحلتك في العمل عن بُعد من خلال التسجيل في المنصة واكتشاف الفرص المناسبة لزيادة دخلك وتحقيق توازن أفضل بين حياتك المهنية والشخصية.