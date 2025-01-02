ماينان يشيد بدوري روشن السعودي ويؤكد: المستقبل واعد والمنافسة قوية

أعرب النجم الفرنسي مايك ماينان عن إعجابه الكبير بدوري روشن السعودي، مشيدًا بتطور المنافسات ومستوى الفرق المشاركة. وأكد ماينان أن الدوري السعودي يسير بخطوات ثابتة نحو أن يصبح أحد أبرز الدوريات العالمية، بفضل الاستثمارات الكبيرة واستقطاب النجوم.

كتب محمد سعد – ظهر الحارس الفرنسي مايك مينان لاعب نادي ميلان الإيطالي الحالي ليتحدث عن التطور الكبير في الكرة السعودية والرياضة السعودية وذلك وقال في المؤتمر الصحفي:

“بكل صراحة، لم أحظَ بفرصة مشاهدة الكثير من مباريات الدوري السعودي، لكني متأكد أنه سيستمر بالتطور أكثر في المستقبل، وأعلم أنه دوري يقوم باستقطاب لاعبين من أوروبا، ولا أعلم مستقبلًا ما سيحدث معي، سواء القدوم إلى هنا أو البقاء في أوروبا، لكن تركيزي على لقاء الغد ضد يوفنتوس”.

وأضاف وقال: “المدرب السابق فونسيكا رجل عظيم له كل الإحترام، ودعناه بحفاوة بعد مغادرته، يجب أن نطبق تعليمات المدرب وأن نكون جاهزين في المستقبل، يجب أن نطور أنفسنا ونبذل الجهد، مباراة يوفنتوس مهمة لنا وللجماهير والإدارة، علينا أن نستغل هذه اللحظة ونقدم كل مجهوداتنا، وهذه لحظة مناسبة لتقديم مستوياتنا”.

مع إشادة نجوم كرة القدم العالميين، يثبت دوري روشن السعودي مكانته كوجهة رياضية بارزة، وسط توقعات بمزيد من التطور والتميز في المواسم القادمة.