ارتفاع أسعار الذهب عالميًا مع ترقب قرارات الفائدة الأمريكية: تفاصيل التعاملات الفورية

شهدت أسعار الذهب ارتفاعًا ملحوظًا في الأسواق العالمية، حيث ارتفع المعدن الأصفر في التعاملات الفورية وسط ترقب المستثمرين لقرارات مجلس الاحتياطي الفيدرالي بشأن الفائدة الأمريكية. هذا الارتفاع يعكس تزايد الطلب على الذهب كملاذ آمن في ظل الظروف الاقتصادية المتقلبة.

كتب محمد سعد – ارتفعت أسعار الذهب في المعاملات الفورية اليوم، وسط ترقب المستثمرين للمزيد من المؤشرات حول مستقبل سعر الفائدة في الولايات المتحدة الأمريكية.

و سجلت أسعار الذهب الارتفاعات التالية:

الذهب في المعاملات الفورية: زاد بنسبة 0.39% ليصل إلى 2634.15 دولارًا للأونصة.

زاد بنسبة 0.39% ليصل إلى 2634.15 دولارًا للأونصة. العقود الأمريكية الآجلة للذهب: صعدت بنسبة 0.2% لتصل إلى 2646.30 دولارًا للأونصة.

ارتفاع المعادن النفيسة الأخرى:

الفضة: زادت بنسبة 1.5% لتصل إلى 29.29 دولارًا للأونصة.

زادت بنسبة 1.5% لتصل إلى 29.29 دولارًا للأونصة. البلاديوم: صعد بنسبة 0.9% ليسجل 912.26 دولارًا للأونصة.

صعد بنسبة 0.9% ليسجل 912.26 دولارًا للأونصة. البلاتين: ارتفع بنسبة 0.7% ليصل إلى 917.14 دولارًا للأونصة.

يُراقب المستثمرون عن كثب قرارات مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بشأن سعر الفائدة، حيث يُؤثر رفع سعر الفائدة على الذهب بشكل عكسي، إذ يُصبح الاحتفاظ بالدولار أكثر جاذبية، مما يُقلل من الطلب على الذهب كملاذ آمن.

يُعتبر الذهب ملاذًا آمنًا للمستثمرين في أوقات عدم اليقين الاقتصادي، حيث يُحافظ على قيمته بشكل أكبر من الأصول الأخرى في أوقات الأزمات. و مع استمرار التوترات الج geopolitical و التقلبات الاقتصادية، من المُتوقع أن يُحافظ الذهب على جاذبيته للمستثمرين.

يتوقع المُحللون أن تستمر أسعار الذهب في التقلب في الفترة المُقبلة، مع تأثرها بقرارات الفائدة الأمريكية و الأوضاع الاقتصادية العالمية. و يُنصح المستثمرون بمُتابعة أخبار السوق و التحلي بالحذر قبل اتخاذ أي قرارات استثمارية.

مع استمرار ترقب قرارات الفائدة، يُنصح المستثمرون بمتابعة الأسواق عن كثب للاستفادة من تحركات الذهب واتخاذ قرارات استثمارية مدروسة.