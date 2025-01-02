هيئة الرقابة النووية والإشعاعية تعلن عن وظيفة شاغرة في الرياض لحملة البكالوريوس

أعلنت هيئة الرقابة النووية والإشعاعية عن توفر وظيفة شاغرة في مقرها بمدينة الرياض، موجهة لحملة شهادة البكالوريوس في تخصصات ذات صلة. هذه الفرصة تأتي ضمن جهود الهيئة لاستقطاب الكفاءات المؤهلة لتعزيز أدائها وتحقيق أهدافها الاستراتيجية.

كتب محمد سعد – أعلنت الهيئة العامة للرقابة النووية والإشعاعية (NRRC) عن توفر وظيفة شاغرة في مقرها الرئيسي بالرياض، وهي:

أخصائي حماية البيانات الشخصية

ملخص الوظيفة: إنشاء السياسات وآليات الحوكمة والضوابط الخاصة بمجال حماية البيانات الشخصية ومتابعة الامتثال بها بعد إقرارها.

المهام والمسؤوليات: مراقبة امتثال الهيئة للأنظمة واللوائح والسياسات المتعلقة بحماية البيانات الشخصية. إجراء التحقيقات المتعلقة بعدم الامتثال للأنظمة واللوائح والسياسات الخاصة بحماية البيانات الشخصية وإعداد التقارير المتعلقة بذلك. دعم مدير مكتب البيانات والعاملين على معالجة البيانات الشخصية وتقديم الاستشارات لهم. مساعدة العاملين على معالجة البيانات الشخصية فيما يتعلق بإجراء تقييم الأثر. دعم مدير مكتب البيانات في الهيئة بالتنسيق مع مكتب إدارة البيانات الوطنية فيما يخص القضايا المتعلقة بمعالجة البيانات الشخصية.

المؤهلات والخبرات: درجة البكالوريوس كحد أدنى في مجال الأعمال أو مجال مرتبط بتقنية المعلومات أو القانون. خبرة لا تقل عن 4 سنوات في مجال حماية البيانات الشخصية أو خبرات أخرى ذات علاقة. يُفضل التمتع بخبرة في شؤون المخاطر أو أمن البيانات وحمايتها. الإلمام بأنظمة وسياسات حماية البيانات الشخصية. معرفة بأمن المعلومات وحمايتها (لتصنيف وخصوصية البيانات).



نبذة عن الهيئة العامة للرقابة النووية والإشعاعية:

تُعنى الهيئة بتنظيم وإدارة ومراقبة استخدامات الطاقة النووية والإشعاعية في المملكة العربية السعودية، وذلك بهدف ضمان السلامة و الأمن النووي و الإشعاعي، و حماية البيئة و الصحة العامة.

كيفية التقديم:

يُمكن للمهتمين التقديم على الوظيفة من خلال زيارة موقع الهيئة العامة للرقابة النووية والإشعاعية الإلكتروني والاطلاع على قسم “الوظائف”.

إذا كنت من حملة البكالوريوس وتبحث عن فرصة مميزة في مجال الرقابة النووية والإشعاعية، اغتنم هذه الفرصة وقدّم طلبك الآن عبر القنوات الرسمية للهيئة.