البنك الأهلي السعودي يُطلق برنامجين تدريبيين متميزين: فرصة لا تُفوَّت

أعلن البنك الأهلي السعودي عن إطلاق برنامجين تدريبيين مميزين، يهدفان إلى تطوير الكفاءات الشابة وتأهيلهم لسوق العمل في القطاع المصرفي. البرامج تقدم فرصة ذهبية للراغبين في اكتساب خبرات عملية ومهارات مهنية عالية.

كتب محمد سعد – أعلن البنك الأهلي السعودي عن فتح باب التقديم لبرنامجين تدريبيين متميزين، وهما “رواد” و “مديرو علاقات الشركات الصغيرة و المتوسطة”، وذلك بهدف استقطاب و تطوير المواهب السعودية في القطاع المصرفي.

برنامج “رواد”:

شركاء استراتيجيون: تم تصميم البرنامج بالتعاون مع مؤسسات تعليمية رائدة عالميًا، مثل Harvard Business Publishing و Kaplan Professional ME.

مزايا البرنامج: يركز على نقاط القوة الفردية: من خلال رحلة تعليمية عملية و تطبيقية. جاهزية للعمل: يُصبح الخريجون قادرين على النمو في مختلف إدارات البنك. صناعة قادة المستقبل: يتعلم الخريجون أدوات القيادة و التأثير و التغلب على التحديات.



محتوى البرنامج: يُغطي البرنامج مجموعة واسعة من المواضيع، بما في ذلك الخدمات المصرفية للأفراد و الشركات، و الخزينة، و التمويل، و الاستثمار، و الخدمات المصرفية الرقمية، و علوم البيانات، و التحول الرقمي، و الامتثال، و إدارة العلاقات، و التميز التشغيلي، و إدارة المخاطر، و القيادة.

برنامج “مديرو علاقات الشركات الصغيرة و المتوسطة”:

حول البرنامج: يهدف البرنامج إلى تطوير مديري علاقات ذوي مهارات عالية و تجهيزهم بِمختلف المعارف و المهارات العملية و الخبرات اللازمة للنجاح في هذا المجال الديناميكي.

مدة البرنامج: شهرين (شهر واحد للتعلم المُدمج، و شهر واحد للتدريب على رأس العمل).

الفرص المتوفرة: تُوفر الوظائف في المدن التالية: جدة، مكة المكرمة، الرياض، المدينة المنورة، تبوك، الخبر، الأحساء.

معايير الاختيار: سعودي الجنسية. خريجون جدد أو ذوو خبرة تصل إلى سنتين في قطاع الخدمات المصرفية للشركات الصغيرة و المتوسطة. درجة البكالوريوس أو الماجستير في التمويل، المحاسبة، الاقتصاد، الإدارة، إدارة الأعمال، أو الهندسة. إجادة اللغة العربية و الإنجليزية. اجتياز المقابلات و الاختبارات و التقييمات التي يجريها البنك. الاستعداد للبدء فورًا. مهارات تحليلية و حل المشكلات. القدرة على العمل تحت الضغط. مهارات التواصل و العمل الجماعي.



نبذة عن البنك الأهلي السعودي:

يُعد البنك الأهلي السعودي أكبر مؤسسة مالية في المملكة العربية السعودية، و يلعب دورًا حيويًا في دعم التحول الاقتصادي في المملكة من خلال تطوير القطاع المصرفي و تحفيز تحقيق رؤية السعودية 2030.

كيفية التقديم:

يُمكن للمُهتمين التقديم على البرنامجين من خلال زيارة موقع البنك الأهلي السعودي الإلكتروني و الاطلاع على قسم “الوظائف”.

لا تفوت هذه الفرصة المميزة للانضمام إلى برامج البنك الأهلي السعودي التدريبية، وابدأ رحلتك نحو مستقبل مهني ناجح في القطاع المصرفي.