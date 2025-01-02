سعر النحاس اليوم بالكيلو والطن الخميس 2 يناير 2025 في الأسواق المحلية في مصر

شهدت أسعار النحاس استقرارًا نسبيًا اليوم الخميس 2 يناير 2025 في الأسواق المحلية، حيث يعرض بالكيلو والطن لتلبية احتياجات مختلف القطاعات الصناعية. يعد النحاس من المعادن الأساسية التي تشهد طلبًا واسعًا، مما يجعل أسعاره مؤشرًا اقتصاديًا هامًا.

كتب محمد سعد – يهتم عدد كبير من المواطنين حول معرفة سعر كيلو النحاس اليوم الخميس 2 يناير 2025، يعتبر النحاس موضوع من اهم المواضيع ومن اهم المعادن المهمة لأنه يدخل في العديد من الصناعات مثل صناعة الطاقة والكابلات والأسلاك الكهربائية وأواني الطهي وصناعة المجوهرات ويدخل في صناعات اخري نقوم بعرض أسعار النحاس اليوم، فاتبعونا. سعر كيلو النحاس اليوم الخميس 2 يناير 2025 إليكم الآن خلال السطور التالية أسعار النحاس اليوم وفقا لم أعلنته بوابة الأسعار العالمية اليوم، فاتبعونا علي النحو التالي: وصل اليوم سعر كيلو النحاس الأحمر اللامع إلي حوالي 560 جنيه للكيلو.

وسجل سعر النحاس الأحمر الناعم اليوم للكيلو مما يقارب حوالي 540 جنيه للكيلو.

وصل سعر النحاس الأحمر الخشن حوالي إلي 558 جنيه للكيلو.

كما سجل سعر النحاس الأحمر الخردة يتراوح من بين 240 و 280 جنيه للكيلو.

سجل سعر اليوم النحاس الأصفر الخردة يتراوح بين 270 و 310 جنيه للكيلو.

يبلغ سعر النحاس المخلوط ما بين 270 و 300 جنيه للكيلو.

وبينما وصل سعر الكيلو اليوم للنحاس الأصفر الخالص ما بين 320و410 جنية للكيلو. سعر طن النحاس اليوم الخميس 2 يناير 2025 سجل اليوم سعر خام النحاس في بورصة المعادن نحو 42875 ألف دولار للطن.

بينما سجل أقل سعر لخام النحاس بحوالي 42625 ألف دولار للطن.

وصل اليوم اعلي سعر لخام النحاس نحو 43715 ألف دولار للطن،

وبينما سعر الطن للنحاس الأحمر حوالي 472000 ألف جنيه مصري

تابع تحديثات أسعار النحاس يوميًا لتكون على اطلاع دائم بتحركات الأسواق المحلية والعالمية، واتخذ قرارات مدروسة في الشراء أو البيع.