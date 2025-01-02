سعر اليورو اليوم مقابل الجنيه المصري الخميس 2 يناير 2025 في البنوك المصرية

شهد سعر اليورو استقرارًا نسبيًا مقابل الجنيه المصري اليوم الخميس 2 يناير 2025، مع تفاوت طفيف بين البنوك المصرية المختلفة. يواصل المستثمرون والمتعاملون متابعة أسعار الصرف لمعرفة أفضل معدلات الشراء والبيع.

كتب محمد سعد – يرغب عدد كبير من المواطنين حول معرفة سعر اليورو مقابل الجنية المصري اليوم الخميس 2 يناير 2025، حيث يعتبر اليورو من اهم العملاء الأوربية التي تستخدم في كثير من الدول، وخلال هذه الفترة قد شهد اليورو استقرار في الأسعار في مختلف البنوك، الجدير بالذكر أن اليورو يؤثر علي التجارة العالمية لكثير من الدول، فهو لا يقل أهمية من الدولار لذلك يتم البحث عليه بشكل يومي نقوم بعرض جميع الأسعار الخاصة باليورو اليوم في البنوك. سعر اليورو مقابل الجنية المصري اليوم الخميس 2يناير 2025 سجل اليوم سعر اليورو في البنك المركزي بقيمة 52.544 جنيه الشراء، بينما سعر البيع نحو 52.392 جنيه مصري.

سجل اليوم سعر اليورو مقابل الجنيه المصري في البنك الأهلي المصري بقيمه 50.74 جنيه للشراء، بينما سعر البيع نحو 50.84 جنيه.

وصل سعر البيع في بنك القاهرة اليوم نحو 50.73جنيه للشراء، بينما سعر البيع نحو 50.83 جنيه مصري.

بينما سجل اليوم سعر اليورو في مصرف أبو ظبي الإسلامي نحو 50.82 جنيه للشراء، بينما سعر البيع نحو 50.91 جنيه.

سجل اليورو اليوم مقابل الجنيه المصري في البنك التجاري الدولي (CIB) سعر الشراء 50.76جنيه مصري، بينما سعر البيع بلغ نحو 50.86جنيه مصري.

سجل اليوم سعر اليورو في البنك الأهلي القطري (QNB) سعر الشراء 50.75 جنيه، بينما وصل سعر البيع إلى 50.85 جنيه مصري.

سجل اليوم سعر اليورو في بنك الاستثمار العربي AIB سعر الشراء 50.80 جنيه، وصل سعر البيع اليوم 50.90 جنيه مصري. أسعار العملات اليوم 2 يناير 2025 في بنك مصر سجل سعر الدولار الأمريكي اليوم في بنك مصر للشراء 50.88 جنيه مصري، وسعر البيع سجل نحو 50.78 جنية.

وصل سعر الريال القطري سعر الشراء نحو 13.974 جنيه مصري، بينما وصل سعر البيع 13.004 جنيه.

بلغ اليوم في بنك مصر سعر اليورو للشراء 52.783 جنيه، بينما سعر البيع نحو 52.537 جنيه مصري.

وسجل سعر الريال السعودي في بنك مصر اليوم للشراء 13.549جنية مصر، وصل سعر البيع إلي 13.492جنية.

لمعرفة أحدث أسعار اليورو، يُنصح بمتابعة التحديثات المستمرة في البنوك المصرية لضمان الاستفادة من أفضل الأسعار.