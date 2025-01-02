سعر سبيكة الذهب 10 جرام BTC اليوم الخميس 2 يناير 2025 في محلات الصاغة

كتب محمد سعد – سعر سبيكة الذهب 10 جرام btc اليوم الخميس 2 يناير 2025، يبحث العديد من الأشخاص عن سعر السبائك والذهب، وقد شهد الذهب اليوم ارتفاعا ملحوظ في محلات الصاغة، ويعتبر الذهب افضل وسيلة للاستثمار وزيادة رأس المال لأنه يصدر تغيرات كثيره يوميا في الأسواق، وشراء السبائك الذهبية من اهم وسائل استثمار الاموال لدي كثير من المواطنين ورجال الأعمال، والآن من خلال موقعنا هذا نقوم بعرض جميع الأسعار الخاصة بالسبائك وبأسعار الذهب اليوم، فاتبعونا علي النحو التالي.
سعر سبيكة الذهب 10 جرام btc اليوم الخميس 2 يناير 2025
سبائك الذهب من افضل طرق الاستثمار والتي تشهد إقبال كثير في السوق من الأشخاص للاستثمار بسبب سهوله تخزينه وزيادة قيمته، والآن نقوم بعرض سعر سبيكة الذهب وزن 10 جرام.
- وصل سعر سبيكة الذهب وزن 10 جرامات إلي 43240 جنيه مصري.
أسعار السبائك الذهبية اليوم BTC
- وصل اليوم سعر سبيكة الذهب وزن 1 جرام سجل بقيمة 4324 جنيه مصري.
- وصل اليوم سعر سبيكة الذهب وزن 2.5 جرام نحو 10810 جنيه مصري.
- سجل اليوم سعر السبيكة اليوم وزن 5 جرام نحو 21620 جنية مصري.
- وصل اليوم سعر سبيكة الذهب وزن 20 جرام نحو 86480 جنية مصري.
- بلغ اليوم سعر سبيكة الذهب وزن 31.1 جرام نحو 134476 جنيه مصري.
سعر الذهب اليوم
- وصل اليوم سعر الذهب عيار 21 قيمته 3730 جنيه للبيع، وصل سعر الشراء إلي 3705 جنيه.
- وسجل سعر الذهب اليوم عيار 18 بملغ قيمته 3197.25 جنيه للبيع، وسجل سعر الشراء 3175.75 جنيه.
- وبلغ اليوم سعر الذهب عيار 24 مبلغ قيمته 4262.75 سعر البيع، وينما سعر الشراء وصل 3881.5 جنيه.
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